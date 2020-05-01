特輯：穿越疫情的哀思──荷蘭國民樂極生悲（林　湄）

西歐冬季多雨潮潤，晝短夜長，下午四點天色已黯。因而每年冬季，歐洲人喜歡前往東南亞諸國觀光，或到南歐藍天碧海畔度假，躺在大海畔的沙灘上，享受日光浴。我生來與「水」有緣，從「在水之湄」漂到「在水之湄」，那年偶爾漂落荷蘭，竟然喜歡這兒清寂純樸的生存環境，也愛雪，潔白無污、醉雪無寒，可惜，雪景一年比一年遙遠了。尤其近年來，隨着氣溫增遞，大自然的四季次序漸漸亂了套，該冷不冷，應熱不熱。荷蘭也不例外，自去歲步入二○二○年後，初冬到深冬不見雪影，幸好近處的栢克湖依然美景如畫，工作之餘常到湖畔與花草樹鳥、白鵝綠鴨會晤。

荷蘭雖是小國，風景美麗，盛產美女和鮮花，但最值得關注的是，這個敢與海搏鬥、富有民族個性的國家，常常做出令世人驚奇的獨特舉止──先看看其傳統諺語：「ike, ike, en de rest kan stikke」（意為：我，我是首先，別人死活我不管。）在個人主義至上傳統的薰陶下，gierig（小氣自私）成了他們的外號。荷蘭人對自己也是精打細算，解決溫飽生活的同時，懂得珍惜生命、盡情享受，視每年度假為生活不可缺少的部分。政府政策寬容，在國家的政規和律法下，允許妓女賣淫和賭場合法化，二十一世紀初還批准同性戀結婚、吸大麻、安樂死的合法性。國民素質高，自覺遵守國家法規，雖言論自由，隨意不受社會約束，但社會安穩，慈善者眾，人民幸福指數高。

自由慣了的國民不聽話

轟動世界的武漢新冠病毒新聞與信息滿天飛揚，世界不少華人為年輕醫生李文亮和其他醫護人員染疫去世而痛心、哀傷、恐慌、焦急……

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