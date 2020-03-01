特輯：第二波疫情透析

嚴歌苓、方 方、馬 玲、陳偉信、王思啟、阮穎嫻、曹景行、薛 隼／撰

自新冠病毒爆發至今，民眾經歷最初「可防可控」之官方論調，再到李文亮殉職，觸發民間輿論持續發酵，百姓既費力提防染疫，同時更謹防人心。馬玲與曹景行不約而同提到執政者欺下瞞上造成一場血淚悲劇，嚴歌苓更以「瞞」字刺穿所謂「不計較、不記仇」的正能量，正因一個「瞞」字，民族苦難循環重演，導致百姓吃盡「瞞」字之苦。

香港方面，去年反修例風波觸發多場大型示威衝突，尚未平息之際，武漢肺炎來勢洶洶直撲香港境內。截至三月二十日，香港確診個案突破二百宗。眼見市況一片凋零，港府抗疫能力備受質疑，民間自救的聲音隨即響起，阮穎嫻剖析民間抗疫現象與反送中運動之關係。王思啟則藉急症室工作見聞，聚焦評論港府多番降低醫護裝備規格一事。

面對病毒持續擴散至世界各地，全球確診人數迅速攀升至逾二十四萬，死亡人數更迫近一萬人。國際媒體狠批世衛反應過慢，陳偉信評析了世衛現行框架如何跟不上時代。

有言新冠病毒於夏天較高溫度下並不活躍，疫情有望今年六月結束，此言成真與否仍具變數。於當下病毒尚未絕跡之時，唯願執政者更有智慧地與民同行，避免方方日記中所言「官員眼睛不看百姓」之弊害。

──編者

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