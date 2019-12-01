特輯：終究出現的三腳凳──《香港人權及民主法》的通過（郭耀斌）

一九八四年六月二十三日，香港行政局非官守議員鍾士元、鄧蓮如和利國偉，在北京人民大會堂與時任中共領導人鄧小平會面，三人反映香港人對他提出的「一國兩制五十年不變」沒有信心，鄧小平隨即以「沒有三腳凳，只有兩腳」為理由，把香港人排除在香港主權前途問題談判上，從此香港人失去了主宰命運的機會。一九八九年「六四」事件後，在李柱銘等人斡旋下，美國訂立《一九九二年美國─香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act of 1992），以美國在國際政治的絕對領導地位，承認香港的「一國兩制」，監督中國在一九九七年後是否按照《中英聯合聲明》，保障香港的人權自由五十年不變，其實即是要求北京延續英治香港末期的開明專制（benevolent authoritarianism）作風。過程中，香港人沒有主宰命運的權利，只能依靠北京自律和《美國─香港政策法》來維持香港特區政府的開明專制管治，因此有一說法形容香港實際上是中美共管—主權隸屬中國，合法性由美國承認。

二○一九年的反《逃犯條例》草案修訂示威發生五個多月後，美國訂立《二○一九年香港人權及民主法》（HKHRDA），相比《香港政策法》美國相對被動承認香港的「一國兩制」地位，《香港人權及民主法》在態度和立場上完全改變，主動介入中港事務，確保香港的地位和角色符合美國的印太戰略。在北京眼中，香港這個外交灰色地帶被華盛頓透過《香港人權及民主法》重新插旗示意，固然是「助長港獨」。在香港，四十年來吃慣左右逢源飯的本地華資和港人，失去了中美關係良好的國際大環境，《香港人權及民主法》 迫使香港今後無法再隔岸觀火「坐便車」，須重新尋找在中美以至在國際間的定位。當年中方極力避免的港中美（英）三腳凳局面，最終仍是出現。

捲入美國印太戰略的香港

在《美國─香港政策法》的基礎上，《香港人權及民主法》進一步詳細列明美國國務院必須發表年度《香港政策法報告》（Hong Kong Policy Act Report），美國當局對港府執行美國指定出口條件的情況，填補了《美國─香港政策法》對於如何維繫美港之間特殊關係的空白地方，也令美國總統有更靈活的方法調整香港政策，不至於只有取消、暫訂和繼續維持美國對香港特殊優待這三個選項。《香港人權及民主法》最終成為法律，中文大學和理工大學的震撼畫面固然是最後一根稻草，《逃犯條例》修訂草案也是切入點，真正的原委可參考美國駐港澳前總領事唐偉康（Kurt Tong）在二○一九年三月題為「香港在印太經濟下的角色」（Hong Kong’s Role in the Indo-Pacific Economy）的演講辭。唐偉康在演講中，明確指出美國期望印太經濟體是開放（open）、自由（free）、透明（transparent）和公平（fair），同時希望香港在美國的期望下，處理外國公民出入境及在港居留權益、互聯網及言論自由、在港上市的中資財務資料隱瞞問題，以及司法獨立問題。這數點，結果大部分化為《香港人權及民主法》有關香港人權自由的部分，當中制裁官員的部分成為一般港人茶餘飯後的話題。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應