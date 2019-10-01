特輯：翻譯金庸作品的越南譯者回顧（阮麗芝）

金庸小說一九六三年開始在越南連續出版，掀起了金庸熱，歷久不衰至今，實在值得回顧越南譯者翻譯金庸作品的情況。我會以一九七五年為界，此前，即從越南共產黨一九四五年打敗法國殖民統治北方的時期；此後則是越南解放，統一國家，結束越南南方在二十五多年被美國侵略的時期。不同的政治氣候，影響金庸小說的翻譯情況。

一九七五年之前翻譯金庸的譯者

一九七五年以前，金庸翻譯可說百花齊放。第一位翻譯金庸作品的越南譯者是先鋒徐慶奉，他翻譯了《碧血劍》和《倚天屠龍記》。徐先生是明鄉人，由北方移居到南方生活。他每天為越南多達六七家報紙提供金庸翻譯作品，他翻譯的方式很別緻：口頭翻譯，然後由兒子或好朋友一邊聽一邊快速抄錄。因此，他翻譯的金庸作品充滿口頭文風，使用豐富的生活詞匯，例如「吐出一口新鮮血液」，容易吸引讀者。為了吸引越南讀者，他還修改了原作書名，《倚天屠龍記》就譯成了《屠龍女神》，但讀者看畢全書，都找不到這位「女神」。

《碧血劍》寫於一九五六年，《倚天屠龍記》創作於一九六一年，而在上世紀六十年代初，這兩部作品已經被翻譯成了越南文，可見徐先生的獨具慧眼。

之後，一位名叫三魁的年輕譯者也開始加入翻譯的行列，他翻譯了《射鵰英雄傳》，刊登在《民越》報上。自此，金庸武俠小說在西貢的報界百花齊放。

一九六三年之前，在吳廷琰當總統的時期，西貢只有九家日報社；但到了一九六三年十二月，已經多達四十四家。這四十四家報社，家家都在刊登金庸的武俠小說。如果哪家不刊登，報社發行量會立即下降。另一方面，當時越南的三十多家出版社也拚命出版武俠小說，而出版金庸作品最多的要數唐創、新世紀、安興等出版社，當中有真有假，超過二十部之多。同一時間，大批譯者湧現，如韓江雁、商蘭、潘景忠、田忠子、羅飛卿、武玉、楊軍、邱文等。

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