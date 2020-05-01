特輯：英國抗疫──落寞的上半場（鍾　華）

「目前我們的死亡人數是歐洲最高，也是全世界第二高，那不是成功，首相可否告訴我們，這到底是怎麼發生的？」英國反對黨工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在首相質詢會上批評約翰遜政府應對疫情不當。英國因新冠疫情導致死亡的人數，至截稿之時已高達三萬多人（部分老年公寓死亡人數未統計），總確診人數突破二十四萬人，不僅大大超出了預設兩萬死亡病例的「很好的結果」，也毫無懸念地領跑歐洲。英國表現如此差強人意，至少在抗疫的上半場，要粉飾太平，都有點不好意思了。日前，我們一個由專家組成的新冠委員會率先反省：我們對這次疫情輕忽了，而輕忽的主因是對自己過去的驕傲，讓我們認為這種事（疫情失控）不可能發生在醫療體系健全的英國。

投機心理延誤時機

三月八日英國首相約翰遜受訪表示：「現在是與新冠病毒作戰的關鍵時刻。但我們想搶佔先機……不要忘記，放眼全球，我們的病例增長比世界上許多地方都要慢，對我們而言這是一個機會，我們能夠從長遠着眼進行投資，做一些稍微不同的事。」浪費了整個二月的約翰遜政府當時正忙着追加四千六百萬英鎊的投資，這筆資金用於八種可能的疫苗研究工作。此前英國已對此投入了四千萬英鎊。精明的英國人玩慣了縱橫捭闔，深諳危機就是機會，可惜這次錯在低估風險，儘管政府三月初提出「四步計劃」應對疫情，第一步「遏制」都沒用上，仍沒能引起政府的警覺，剛從大選和脫歐一路凱旋的約翰遜和保守黨人意氣風發，正急於在經濟上有所斬獲，而當時英國確診不過二百零六例，導致他們在低估疫情的同時，還要命地高估了自己。一直到三月中，政府才驚覺力氣用錯了地方。首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）提出「群體免疫」絕非空穴來風，除了當時英國疫情實際已不可控之外，政府的需求顯然影響了他的判斷。

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