特輯：華人要突破「妖魔化」重圍（丁　果）

中美貿易戰已經呈現長期化的態勢，沒有短期收兵的跡象。不僅如此，隨着美歐日自由貿易協定架構的談判深化，美墨談判的進展，華盛頓以保護知識產權為焦點建構的圍堵中國的統一戰線，在隱約中漸漸成型。不僅是貿易戰，特朗普也以建立太空部隊為號召，遏制中國和俄羅斯在外太空領域的發展。這些舉動都證明，中美之間的全球戰略較量已經全面拉開帷幕。中美貿易戰、尤其是對雙方商品課以懲罰性或報復性關稅，還是一個相對短期的對抗，而圍繞着高新技術的競爭，卻是中美全球戰略較量的重中之重。

所有留學生都是「間諜」？

美國是世界人才最大的集中地，美國高校也是全球最頂尖的人才培養基地。戰後美國之所以維持自己絕對的創新大國地位，最重要的元素就是網羅全球精英。但是，隨着中國等新興經濟體的崛起，中國對人才的吸引，也成為國際政治經濟發展中一個重要的現象。中美的競爭核心，不是商品價格誰高誰低，而是誰能贏得最尖端的人才。中國有錢以後，可以用不亞於美國矽谷工資的優勢，從美國和其他西方國家吸引人才，尤其是中國在改革開放後出去留學的精英。根據中國和美國的智庫報告，中國和美國，成為了吸引互聯網新經濟人才的主要聚集地，人才向何處流動，將決定中美在高科技和智能革命中誰佔先機的關鍵。

特朗普在一次私人宴會中，提到「某國」（其實他指的就是中國）留學生都是「間諜」，引發了軒然大波。這種一桿子打翻一船人的說法，不但讓中國留學生備受沮喪，也讓華人社區倍感挫折，因為中國留學生早就是這十年來新移民的最大主力軍。特朗普的間諜說，正好佐證了他上台後一系列遏制留學生的新政策。

二○一七年底，華盛頓公布《國家安全戰略報告》，以知識產權受到侵害而考慮限制來自「特定國家」的STEM（科學、技術、工程、數學四個領域）二百多個專業學生，不言而喻，這指的是中國。不僅如此，美國當局在拒簽留學生的同時，對參加中國「千人計劃」的美籍華裔學者展開「獵巫行動」，已經有好幾起訴訟發生。國際輿論質疑，難道美國真的要斷了輸送人才最多的「中國源頭」？

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應