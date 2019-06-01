特輯：華文科幻小說史（鄭政恆）

若要說華文科幻小說，必先由晚清說起。

晚清科幻奇譚

學術界對於晚清科幻小說的研究，以王德威的《被壓抑的現代性─晚清小說新論》（Fin-de-Siècle Splendor: Repressed Modernities of Late Qing Fiction, 1848-1911，宋偉杰譯）中「淆亂的視野─科幻奇譚」（Confused Horizons: Science Fantasy）一章，為重要標誌，千里之行，始於此書。

王德威說：「烏托邦或惡托邦的歷險，月界或太陽旅行，星際迷航，以及地心或海底探險等，林林總總，都出現於晚清說部。」書中討論的晚清科幻奇譚作品，有梁啟超的《新中國未來記》（一九○二）、荒江釣叟的《月球殖民地小說》（一九○四）、東海覺我（徐念慈）的〈新法螺先生譚〉（一九○五）、吳趼人的《新石頭記》（一九○八）、陸士諤的《新中國》（一九一○）等等。

魯迅是科幻小說的重要譯者，他透過日譯本，轉譯了凡爾納（Jules Gabriel Verne）的《月界旅行》（From the Earth to the Moon，一九○三年中譯）和《地底旅行》（Journey to the Center of the Earth，一九○六年中譯），以及路易斯托侖（Louise J. Strong）的〈造人術〉（一九○五）。另外，包天笑也有轉譯科幻小說。

民國科幻小說：老舍《貓城記》

從晚清到了民國，德先生（Democracy）與賽先生（Science）登堂入室，但科幻小說卻備受冷淡對待，晚清科幻奇譚的發展半途而廢，寫實小說才是當時的主流。

民國科幻作品如鳳毛麟角，老舍的科幻小說《貓城記》本來也不大起眼，老舍甚至在〈我怎樣寫《貓城記》〉（收於《老牛破車》）中說《貓城記》「是本失敗的作品。」

《貓城記》原本在施蟄存主編的《現代》雜誌連載，一九三三年由現代書局出版了單行本，一九七○年就有William A. Lyell的英譯本。二○一七年香港三聯書店出版了新裝圖文版。

《貓城記》是科幻小說，也是關於中國國民性的諷刺小說，說的事情似是遙不可及，但一切卻近在眼前。小說由「我」第一身事，主角在往火星的途中墜機，卻被貓人帶到貓國，為大地主兼政客、詩人與軍官大蠍，看護迷葉。迷葉是貓人的主要食物，教人精神煥發，但手腳懶散，迷葉大概意指鴉片。

大蠍頗為懂得生財之道，當然也貪財（貓國的錢名為國魂），連主角在河岸洗澡，都可以成為景點，同時也反映了貓人的看客心理，這一點在烈士大鷹之死一節，揭露得淋漓盡致。

《貓城記》中對於小蠍的刻畫，最見心思，小蠍住在貓城，小說到中段左右，隨着大蠍與主角入城，才帶出新角色小蠍。他代表着有理想但無法改變現狀的青年。

小說中對共產主義的諷刺，也十分尖銳，大家夫司基（一種人人為人人的理想主義）在理念上是好的，可是實踐不得其法，後來馬祖主義（意指共產主義）帶來革命亂象，而最致命是國民性的問題：「上下糊塗，一齊糊塗，這就是貓國的致命傷！」

《貓城記》是頗有趣味的小說，諷刺力甚強，可是論說多，有的幾乎佔了整整一章，情節難免付之闕如，但老舍筆鋒之銳利、批判之辛辣，還是教人目不暇給。老舍寫的是過去中國的醜態，但對於當代的中國，恐怕還是有警世意義。

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