特輯：﹝附錄﹞談文學人生──劉以鬯近年最詳盡的專訪　（陳志明）

本文是筆者於二○一五年九月十八日在香港劉先生家中對他所做的獨家專訪，同時也可能是劉先生最後一次接受如此詳盡的單對單的訪問。在訪談中，他提到自己對文學的看法。他主張文學創作要有試驗和實踐，文學作品必須具備藝術性。文學作品不應單以表現外在世界為滿意，更應表現內心世界的衝突。他還說他正在編輯自己的全集，一生中六七千萬字的創作，減去那些文學價值不高、娛樂讀者的小說不收，留下來的只有三百萬字，僅是全部創作量的二十分之一。文章於二○一六年初整理出來，再交由劉先生本人確認內容。

──二○一八年六月十日

「沒有誰啟蒙我。」

陳志明（下稱「陳」）：您在年輕讀書時的理想是什麼？

劉以鬯（下稱「劉」）：我在很小的時候就喜歡文學，就想長大了做一位文學家。讀小學一年級的時候，因為我的作文好，到二年級時，學校就安排我直接升到五年級。在文學創作上，沒有誰啟蒙我，我從小就喜歡。我一年級時就在報刊上發表文章。

陳：一九四一年您畢業於上海聖約翰大學，請談談您的大學生活。

劉：我七歲開始上學，在上海閘北三育小學畢業，隨後升入南市大同大學附屬中學。在中學期間，喜歡閱讀新文學作品，曾加入無名文藝會與狂流文藝會學習寫作。差不多與此同時，發表第一篇短篇小說。中學畢業後，進入著名的上海聖約翰大學。因為抗戰時期，那時候學校搬到租界。大一大二在區內的大陸商場上課，那個商場很大。大三大四改在梵皇渡校內上課。

上海聖約翰大學前身是創建於一八七九年的聖約翰書院，一九○五年升格為聖約翰大學，是中國近代最著名的大學之一。出了很多人才，影響了中國及世界近現代史的無數領域，像顧維鈞、宋子文，文學家林語堂、張愛玲，出版家鄒韜奮等，都畢業於聖約翰大學，都是我的校友。

陳：您在中學時期就開始發表小說？

劉：當時我在無名文藝會學習寫作，時間大概是一九三三年。無名文學會是作家葉紫發起的。關於葉紫的資料，大家都知道《無名文藝》雜誌，但很少有人提到無名文學會。這個會在中國現代文學史上不能算是一個重要的團體，不過對於研究葉紫的人，這個團體的重要性不應忽視。實際上，在《無名文藝》出版之前，無名文學會就成立了。會員不足百人，大多是年輕人。

陳：您當時多大？發表的文章叫什麼還記得嗎？

劉：我那時大約十四五歲，住在租界。文章名字叫〈流亡的安娜．芙洛斯基〉，記得當時由一個同學幫我拿給朱旭華先生，朱先生看了，認為可以發表，就發在了他主編的《人生畫報》上。

除了寫文章，我還喜歡打籃球。我中學開始打籃球，到大學是校隊。我是右手寫文章，左手打籃球，可以說是「文武雙全」。可是左手這個地方打籃球受傷了，一個籃球把三個手指都壞掉了。

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