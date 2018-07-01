特輯：諷刺與同情──專訪《中英街1號》導演趙崇基（葉國威）

「我知道拍這題材很冒險。」趙崇基導演這樣說。電影《中英街1號》，上半部分以一九六七年發生的「六七風暴」為時代背景，下半部分則發生在未來的二○一九年，描寫香港歷經雨傘運動之後。無論「六七」還是「雨傘」，都是電影創作的禁區，多套相關題材的電影都未能在戲院上映，但趙導演仍然無畏無懼。「對我來說，故事打動我就可以了。我純粹用說故事的人的心態去寫。」

立場先行

電影上映後，坊間出現不少爭議，都是有關電影的立場。現實是，拍政治電影，難免讓人質疑是用什麼立場去拍，什麼角度去寫。趙導演卻不以為然：「電影不是陳述立場的工具。我當然有立場，但不是利用電影寫衰一班人，或寫好一班人。」可是，電影一經放映，就像離開母體的嬰孩，別人的評頭品足，跟父母的主觀期望，可以完全不同。不能否認，立場是這部電影令人聚焦的地方之一。

「這些人的反應，反映了香港的一種政治心態。大家都只是講立場。只要懷疑你的立場，就口誅筆伐，即使同一派別都是一樣。透過這電影，我看到更多。他們會說：『我只是覺得六七是一場徹徹底底的暴動，一場徹徹底底的暴力，你沒有寫出這部分，就有問題。』他們被立場蒙閉了這部電影。」趙導演努力保持電影的純粹，但他的投資者石中英是「六七」的少年犯，多年來為平反「六七」而奔波。早前另一部有關「六七」的電影《消失的檔案》，石中英也是投資者，跟導演羅恩惠鬧得不愉快，羅恩惠甚至把資金退回給石中英；但石中英看過《中英街1號》後，卻覺得很喜歡，兩部電影際遇的不同，讓人聯想浮翩。

「我一早知道石中英的目的，他想多些人知道『六七』。而我亦知道，他的立場很着重平反，覺得他們不是有罪，希望電影用愛國做大命題。但我並不認同。在溝通的過程中，我看到他們當時的心態，但並不完全認同他們。以上這些，我完全沒有向石中英隱瞞，他也知道。」面對質疑，趙導演反問：「我不覺得電影為『六七』平反，平反了什麼？我歌頌了『六七』嗎？我有說這是對嗎？沒有。」

有文章用電影語言的角度，認為刻劃左派的觀點以畫面表述，林彬被燒死、清華街兩姐弟被炸死，則以聲音輕輕帶過（見附錄，程翔：〈《中英街1號》與平反六七暴動〉），趙導演則並不苟同。「電影是聲與畫都重要的。電影的背景是沙頭角，怎會重現林彬事件，兩姊弟事件？但為什麼我要提及？就是因為我覺得重要。為什麼覺得我用聲音表達就是不太正面？實在令人費解。如果這樣去入罪，我覺得有問題。立場行先，看不順眼的，就抽取電影中覺得沒有講到的東西。『六七』的部分，不同角色一直質疑游學修飾演的『六七』分子振民的思想和做法，他們就看不到。」

趙導演一直強調，人是有多面性的，電影應該把角色拍得有血有肉，不能一面說他是一個善良的人，做的事全是對的；也不能說全是壞的。「六七那班人，不可以一句暴徒就予以全盤否定；也不可能把現代的運動領袖全拍成英雄。」人物的立體個性，讓電影背上了立場偏頗的罪名，但趙導演自覺已經把要說的拍了出來：「對『六七』那班人的愚昧，是有種諷刺。現代那個部分，很明顯是同情。如果說我有立場，就是這個。但電影是藝術，不一定要『畫公仔畫出腸』。《陽光燦爛的日子》有沒有拍到文革一刀一槍？沒有。」

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應