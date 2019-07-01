特輯：警察作為權利實施者（羅希月）

反送中運動其中令人深感悲痛的代價是警民關係的破裂。其中一個關鍵點是在六月九日一百萬人大遊行後，特首林鄭月娥仍堅持將《逃犯條例》二讀，為了阻止爭議的「送中」條例十二日在香港立法會的「二讀闖關」，上萬香港市民與大批公民團體，自十一日深夜紛紛湧入金鐘，發動「和平包圍」，示威者持續不散，警察發放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈驅趕示威者。​警方有沒有以小數暴力行為作前題，意圖合理化向大部分和平示威者使用過度武力頓成了公眾關注。

特首似乎對此視而不見，反而在當晚說︰「今日整日，喺金鐘一帶，大家都見到令人痛心嘅場面，呢啲破壞社會安寧、罔顧法紀嘅暴動行為，係任何文明、法治社會都唔能夠容忍。好清晰，呢啲已經唔係和平集會，而係公然、有組織咁發動暴動。」

在這背景下，有些香港人似乎有不能擺脫的心結︰他們認為警方使用過份武力，但政府無動於衷，不肯成立獨立調查委員會，追查真相，討回公道；又認為市民向政府表達訴求，卻遭到警察的阻撓並且傷害。由是，仇警的言論在網絡發酵，而六月二十一日及二十六日示威者兩次包圍警總，也令人憂慮會擦槍走火。任何一個良善的香港人，對此都深感痛心。筆者熱愛學術探索，也許能幫助讀者見樹也見林，這篇文章希望能助讀者有更多概念資源去理解，而不是各打五十大板，說大家都有錯；又或者立場宣示，要麼撐警，要麼仇警。筆者希望正本清源，讓香港人的互助互愛精神得以尋回，當中的關鍵在於理性。正如法國箴言作家法蘭索瓦．德．拉羅希福可所說︰「當我們不再希望在別人那兒發現理性時，我們也不再有理性。」

警察是什麼？

學術資源，往往是理性的寶庫。牛津大學的學者塞馬斯．米勒（Seumas Miller） 在其《社會機構的道德基礎》（The Moral Foundations of Social Institutions: A Philosophical Study）一書中，就分析了現代社會各種社會機構，包括政府、警察、企業、大學、福利機構等。他指出社會機構的存在，是為了實現眾多不同的集體目的（collective ends），比如警察追求安全（security）、大學追求知識等。

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