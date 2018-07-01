特輯：越多爭議越受注意？──《中英街1號》與政治敏感電影（石　琪）

趙崇基導演、謝傲霜編劇的故事片《中英街1號》，重提一九六七年香港「左派大暴動」（左派稱為「反英抗暴」），還與近年香港激情火爆的反建制抗爭前後對照，當然充滿政治敏感性。這個電影計劃籌備多年，阻滯重重，申請政府資助被拒，拍成後亦難以找到戲院上映。直至在日本「大阪亞洲電影節」得獎，才出現轉機，多次預映反應熱烈，因而獲得公映機會。同時，在評論上也惹來頗多爭議。

拍攝政治題材，總會涉及複雜的政治問題，不同立場人士的觀感往往各走極端，極難面面俱圓，而且可能受到或明或暗的阻禁。但在目前低迷的香港電影界，政治題材縱使無利可圖，也算「有機可乘」，越敏感越爭議就越受注意，還比不少票房很低的通俗商業片多人捧場。例如二○一六年非常拒中反共的政治「預言」片《十年》就爆冷叫座，甚至贏得「香港電影金像獎」最佳電影獎。

當然，《十年》爆冷後「出事」，惹怒北京中央，此後片商、院商因而迴避政治敏感的影片，近年拍攝「佔中／傘運」的紀錄片如《亂世備忘》和《撐傘》就無法在戲院公映。去年羅恩惠的紀錄片《消失的檔案》回顧一九六七年香港左派大暴動，同樣無戲院可上映，亦不獲「香港國際電影節」接納，不過成為話題之後，游擊式社區放映不斷爆滿。相比之下，不少在院線正式公映的華洋影片，觀眾只得「小貓三四隻」。

非主流的游擊式或特別場放映已成風氣，採取這類方式與觀眾見面的影片越來越多。今年獨立紀錄片《地厚天高》拍攝因旺角騷亂而被控的政治人物梁天琦，亦是這種放映方式，頗受談論。

趙崇基「明知故犯」，拍成《中英街1號》，顯然明白政治敏感題材有弊亦有利，果然衝破難關得以公映，引起熱烈爭論。儘管票房有限，但也遠勝他早期執導的《人生得意衰盡歡》，僅收五萬港元，妙在當年主演和編劇的黃子華，現已大紅大紫。而《中英街1號》本身的成績，雖有不足之處，但整體可觀，肯定是二○一八年港片代表作之一。

另一方面，香港電影如果太依靠敏感政治題材來惹人注目，並非好現象，應該百花齊放，各類型題材豐富燦爛才好。不過，上述情況至少證明，雖有種種疑慮，香港仍然保持言論自由、創作自由和發表自由，沒有限制「只談風月，勿談國事」，亦沒有官式「主旋律」電影。至於中國大陸的主旋律電影，多數在香港沒有市場。

一九六七年暴亂中的三角情

《中英街1號》以香港與內地交界的中英街為背景，主要劇情發生於一九六七年香港左派大暴動之際。當年由於工廠勞資糾紛，工人示威抗議，與警方對峙衝突，中共轄下的香港「左派」受大陸文革影響，發動對抗港英政府的「反英抗暴」，越鬧越大，到處放炸彈，亦有暗殺，港英強硬鎮壓，很多人被捕，雙方都有傷亡。中英街所在的沙頭角邊界禁區，還發生內地民兵與香港軍警槍戰，並越境擄走英官的事件。

游學修、廖子妤飾演沙頭角一對少男少女，經常一起從禁區乘搭巴士往市區的中學上課。游學修的男生角色左傾愛國，崇拜毛澤東。女生廖子妤對政治沒有興趣，只想考入香港大學，她亦被富二代男同學盧鎮業追求，兩男一女就構成三角愛情、友情關係。

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