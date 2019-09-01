特輯：鄉關何處？──七十年來華僑的祖國觀（林泉忠）

近代中國與華僑的特殊關係

「華僑是革命之母」，這句名言出自於也是華僑出身的國父孫中山，其意義之特殊，影響之深遠，不言而喻。

眾所周知，辛亥革命的成功，相當程度仰賴華僑出錢出力所作出的貢獻。眾多華僑心繫祖國，支持革命建立共和，不僅籌款募資，甚至直接投身到祖國革命的運動中。僅以「黃花崗七十二烈士」為例，犧牲的革命黨人之中有近三十名為新加坡、馬來亞出身的華僑。華僑對近代中國革命的奉獻，可見一斑。

基於如此背景，在推翻滿清而建立民國之後，新政府早在一九二六年就設立僑務委員會（僑委會），以管理華僑事務，並與海外華僑社區維持密切而良好的關係。中共在革命期間也積極爭取華僑的支持，當年旅居新加坡的南洋僑領陳嘉庚等不僅造訪延安，也在一九四九年中國易幟後，投奔新中國。

然而，一九四九年中國以台灣海峽為「界」，分成大陸和台灣之後，對華僑社區的祖國觀帶來衝擊。一方面啟動了台北與北京對華僑社區的競逐關係，也成為海外華僑重新摸索國族認同的起點。然而，基於三大內外因素，整體而言，較早時期華僑社區對「中國」的想像及自我國族認同形成上，仍一直以親中華民國為主流。

傳統僑社對中華民國的忠誠

其一，基於對同屬於華僑出身的國父孫中山的敬仰，及對其所創立的中華民國所投射的近乎DNA式的情感。儘管其後海峽兩岸各自在政治、社會、文化上發生了巨變，包括台灣經歷了從「中國的正統」到「不再是中國的台灣」的變遷，部分老華僑即便到了今天，仍以中華民國為忠誠的對象，維持不離不棄的國族情懷。以波士頓為例，每年雙十國慶期間，在波士頓市政府廣場都會舉行青天白日滿地紅國旗的升旗儀式，該活動就是由華埠（稱唐人街或中國城）的傳統僑團主力推動的。

其二，播遷至台灣的中華民國政府延續大陸時期重視華僑的政策。僑委會仍舊運作，不僅鼓勵華僑子弟到台灣學習中文及升學，也更積極強化台灣與世界各地僑社之間的關係。除了包括透過國民黨的海外分部聯繫在地僑團之外，台灣駐各國的外館也在一些主要僑社設立華僑文教服務中心（僑教中心），而一年一度在台北總統府廣場舉辦的雙十國慶慶典及相關活動，則成為各地海外華僑代表紛紛返國參與，並因此形成及維繫台灣與僑社之間世界性網絡的象徵。

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