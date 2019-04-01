特輯：金大班的香港之夜

白先勇（訪問）、姚 煒（訪問），金聖華、張 惠、李依卓、傅 曉、羅 旭╱撰

《明報月刊》、香港大學中文學院、香港大學文學院主辦，香港世界華文文藝研究學會承辦：「查良鏞學術基金文化講座：從小說到電影──《金大班的最後一夜》的蛻變」，於三月二十二日晚在香港大學百周年校園李兆基會議中心大會堂舉辦。講座既重溫電影《金大班的最後一夜》，白先勇和姚煒還暢談該電影的創作和再創作經過（由金聖華及劉俊主持），向現場近千名觀眾細數經典背後鮮為人知的內幕。

本特輯收錄三月二十二日晚講座致辭，以及多角度的報道：金聖華從講座主持人視角憶述盛會；李依卓梳理講話要點，並分析作品時間的敘述，指出「過去」與「現在」為《金大班的最後一夜》小說與電影共有的兩條敘事線索；傅曉透過文字重現對談中的精彩畫面、現場氣氛；張惠聚焦電影拍製內幕、人物故事內在因素，嘉許電影把小說演繹得絲絲入扣。

在文化講座前夕，本刊特專訪了白先勇與電影女主角姚煒，白先勇從推廣崑曲與《紅樓夢》談及金大班電影籌組拍攝內情，之後白姚兩位文壇、影壇巨星盡情剖白了箇中心跡。此外，三月十九日晚歡迎講者白先勇和姚煒之酒會暨晚宴衣香鬢影，城內文化名人、影壇巨星雲集，歟然盛哉！

──編者

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