特輯：青年世代的自殺現象（苗延琼）

本港自《逃犯條例》反修訂風波以來，據聞已有四名人士自殺，當中有三女一男，年紀由二十一至三十五歲。第一宗個案是一位三十五歲男子，在金鐘太古廣場，掛上反修例橫額，危站多個小時後墮斃。之後有兩位女士在各自的寓所墮斃，還有一個選擇到中環國際金融中心外的天橋墮下。以上四位自殺身亡者，都表達了「反送中」的意願，及對前景的無力感等。

自殺與精神疾病的密切關係

對於最近發生的自殺狀況，我嘗試從兩方面來說：精神醫學和社會因素。

甲、精神醫學角度

讓我們先看看數據：世界衛生組織指出，在高收入的國家中，九成自殺個案，是與精神困擾（尤其是抑鬱症和藥物濫用）有關。數字還顯示，約有三分之二的自殺者患上不同嚴重程度的抑鬱症，一成自殺者患上精神分裂症。患精神障礙的人士當中，有兩成同時有酗酒和濫藥問題。不少外國研究指出，三十歲以下的自殺者，不少有性格障礙、容易衝動或是濫藥酗酒問題，誘發他們的壓力，往往與失戀分手、長期失業、惹上官非等有關。至於三十歲以上的自殺個案，則大部分與情緒問題和健康問題有關。

雖然青少年自殺率比以前高，不過最高自殺風險的人士，還是上了年紀的人，尤其是獨居的抑鬱症長者。當中包括鰥寡離異的男女，尤其以男性更甚。因此，親友的關心支持是一種可以減輕自殺風險的重要力量。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心在二○○六年發表的研究指出，在一項收集一百五十宗香港自殺個案研究中，發現逾八成自殺死者生前均患有一種或以上的精神疾病，包括情緒病及思覺失調等，但當中逾五成個案從未接受過任何形式的精神或心理治療。由此可見，自殺與精神疾病有不可分割的關係。

其後二○一五年的精神健康調查指出，十六至二十五歲患精神病的青年，只有百分之十五點四接受精神科的治療，而其他年齡患者中有百分之二十七點二接受治療。主導該研究的陳友凱教授認為，外界對精神病治療有負面看法，患者（尤其是年輕人）擔心被標籤和歧視。因為不少自殺個案除了精神壓力問題外，更是因為患上精神病而引發的後果，所以如果我們單單把焦點放在減壓方法、增強抗逆力、解難能力上，而忽略精神病問題，難以減低自殺風險。

自二○一五年九月至二○一六年三月，一共有二十二宗學生自殺個案，當中有大學、中學甚至小學生。政府當局立即成立了防止學生自殺委員會。

二○一六年十一月七日，防止學生自殺委員主席香港大學的葉兆輝教授，向當時的教育局局長吳克儉提交最終報告及多項建議：報告分析了過去三個學年七十一宗本地學生自殺個案，並參考世界衛生組織的數據和比較先進國家：韓國、日本、美國、澳洲等及本地的相關資料，以了解本地學生自殺的成因，並循精神健康、家庭、學校、媒體，以及社會等不同方向，聚焦討論預防學生自殺的措施。

報告指出青少年自殺，往往由多個複雜原因互相影響造成的，例如精神健康、家庭關係、社會適應、負面思維、缺乏社交支援問題等。香港的情況與國際的研究結果相近，不過外國的研究顯示，八成以上的自殺個案是與精神健康有關，而本地只有約兩成輕生學生被識別有精神健康問題，這更可能反映出部分有精神健康問題的學生，未被及早識別及獲得適當支援。

有關抑鬱和自殺的事實

一、抑鬱焦慮：八成的自殺個案是在情緒極度抑鬱時發生的。及早診治抑鬱症，可以減低他們傷害自己的危險，因為有不少人士在嚴重抑鬱時，會以為結束生命是唯一的出路。

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