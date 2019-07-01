特輯：香港局勢就在鐘擺之間（劉銳紹）

香港的政治矛盾、警民衝突愈演愈烈。金鐘、旺角、上水、沙田，衝突的激烈程度一次比一次猛，官民之間的死結一次比一次緊。更令人擔心的是，抗爭運動遍地開花，而官方對民眾的五大訴求則依然故我，連最容易的事情（例如成立獨立調查委員會）也不處理，導致民眾之間也激化情緒。「連儂牆」的貼與撕，潛伏着一個恐怖的可能性，就是民眾鬥民眾。如果情況惡化，事態就會向「六七暴動」甚至「六四」鎮壓的方向發展。可見，香港已處於危險的十字路口，未來發展是禍是福？都要看官民雙方（尤其是前者）的鐘擺如何擺動了。

為什麼港府寸步不讓？

很多人問：為什麼港府對民眾的五大訴求如此寸步不讓？其中一些稍為放鬆，也可以降溫。據官方放風的消息稱，他們擔心的是骨牌效應，假如順應其中一個要求（例如成立獨立調查委員會），其他要求將會「殺到埋身」，最後迫林鄭月娥下台。這倒是最難滿足的要求，既因為林鄭月娥繼續「謙卑奉獻」，也因為中央不想在這個時候讓她下堂而去，無人處理爛攤子。

另一個原因是，中央要求穩定，在某程度上也可以滿足部分民意，但從來不想出現民間的抗爭行動馬上導致政府順應民間訴求的事實，以免出現先例，成為日後民間壓力的突破口。所以，二○○三年五十萬人大遊行要求董建華下台，中央沒有答應，二○○五年董才因為「腳痛」辭職。梁振英期間民怨四起，中央也沒有讓他在任內下台，只是不讓他連任，後來還把他捧為全國政協副主席。凡此種種，都是中央希望把民間抗爭的行動和結果分隔，不想兩者有直接關係，形成民氣上升，官方更陷於被動的局面。

還有一個原因，就是港府在落實中央精神的時候，行動部署亂了套（林鄭月娥也承認這一點），而且行動滯後，導致負面效應不斷積累。例如，今年二月剛推出《逃犯移交條例》之初，商界大力反對，已有人提出需要「暫緩」，但林鄭沒有接納。其後，民怨增加，待百萬人上街之後林鄭才說「暫緩」，而不肯說「擱置」。她自己也說兩者並無分別，但她的堅持又令民怨升溫。此外，暴力事件增加，官方和建制派認為不能向抗爭者屈服，聲音變得更強硬了。如今回頭想想，假如林鄭月娥在適當的時候，作出適當的彈性處理，甚至妥協，效果是否好一點？這些意見都反映到北京去了，關鍵是中央怎樣想？

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