特輯：黑色春天（Jacques Gosselin　撰、綠騎士　譯）

四月中執筆時，法國已有十萬多確診與一萬五千多人死亡，而略呈改善跡象。隔離政策會延至五月十一日。

法蘭西的國家格言是「自由、平等、博愛」。在這疫情洶湧的時刻，讓我們通過這三項崇高的理念了解法國人的思維方式和看看在此的情況。

自由和自大的心理作祟

一、自由。法國人不會接受政府加諸的任何壓力。對一切措施，人們要抽絲剝繭地通過自己考慮和批判才肯接受。

更別忘催生了一九六八年五月法國學生運動的名句「禁止去禁止」，即是徹底自由。這個文化革命意識，到了現在仍非常蓬勃。

這些寶貴的權利，若是過份，對於處理燃眉困難時會產生矛盾。有些人像被寵壞的孩子，只看權利不理義務，不知對「自由」的真義有多少了解。

隔離與戴口罩，是目前防疫的兩個最基本有效的方法，已是共識。但是隔離令推行後，有人抱怨侵犯人身自由。街上仍有不少人，若無其事、無距離地嘻哈笑談。為了渡假，更是各出奇謀想過警察之關。至於通過網絡追蹤患者這高效率方式，剛提出便已受到重火圍攻了。

相鄰的德國在物資與設備上無疑比我們優勝，所以能有效地控制疫情。但較完整的制度與人民願意遵守紀律，相信亦是重要的因素。

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