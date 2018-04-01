現代文明背後的淨土　（潘耀明）

因好奇心驅使，跑了一趟雲南普洱，旨在揭開「茶馬古道」之謎。

今人講得最多的是「絲綢之路」，相對「茶馬古道」的重要性給比下去了。要知道，「茶馬古道」在中國歷史上的重要性不亞於「絲綢之路」。

據記載，茶馬古道始於西漢。「茶馬古道」像「絲綢之路」一樣，不僅僅是一條路而已，而是從雲南普洱市向外幅射的道路網。

茶馬古道路線主要有五條：其一是官馬大道，由普洱經昆明中轉內地各省，也是運送貢茶到北京之路；其二是關藏茶馬大道，從普洱下關、麗江、中甸（今香格里拉）進入西藏，再轉入尼泊爾及其他國家；其三是江萊茶馬道，從普洱經過江城，入越南萊州，再到西藏和歐洲各國；其四是旱季茶馬道，從普洱經雲南思茅，過瀾滄江到孟連，再到緬甸；其五是臘茶馬道，從普洱到雲南臘，再到老撾北部和東南亞。

這五條主線沿途再輻射如蛛網的山路，把大大小小少數民族的山寨、村落串連起來。

走一遭茶馬古道，往往需時幾個月或一年半載。由於道途險惡，天氣惡劣，馬幫要離鄉別井，風餐露宿，沿途蟲豸出沒，生命財產旦夕不保，頗有孤注一擲的冒險精神，比起美國牛仔早年開發西部所付出的風險不可道里計。悠悠歲月，一條如登天梯般艱難的茶馬古道，不知引領幾許冒險者競折腰！

茶馬古道除了沿途可見美若天仙的湖泊、海子和豐茂的亞熱帶花木，還橫跨不少急河險灘，如洶湧咆哮和各具姿態的瀾滄江、金沙江、怒江、岷江、雅礱江、雅魯藏布江等世界名川大江，歷經險巘的虎跳峽、詭秘的雅魯藏布江大彎和連綿聳拔的雲峰，貫穿中國神奇的雲貴高原和青藏高原，甚至由此攀上世界的制高點（海拔五千公尺以上）。這是鷹擊長空的高度，佇立其上，有一種落日千山但見飛鷹遨翔的遼闊。

有能耐走這條茶馬古道的，除了馬幫，還有堅忍的傳教士。茶馬古道帶來的不僅是物資，還有宗教文化。

這次普洱行還到了瀾滄，考察了瀾滄的拉祜族文化。拉祜族本沒有文字，後來有一位英國傳教士把其語言用拉丁拼音法顯示出來，使到這個佔中國四十八萬人口的拉祜族文化得以流傳下來。過去拉祜族人只供奉創世女神厄莎──這位天神創造了天地日月後，播下一粒金色葫蘆籽，葫蘆成熟破裂，走出始祖扎迪和娜迪，繁衍了人類和拉祜族人。然而，迄今拉祜族大都信仰基督教。

普洱市共有十多個少數民族，迄今為止仍葆有不少淳樸的民風，以致你到任何山寨，家家戶戶大門都是敞開的，過客隨便入內喝茶，都會受到主人熱情招待、而且是免費的。

誠然，馬幫和傳教士把現代文明帶入這些少數民族的原始地區，也不同程度地衝擊和顛覆了少數民族的傳統文化和信仰，與此同時，我們也注意到世俗文化已一點點地蠶食這塊淨土，擾亂了原來寧靜如畫、充滿佛陀精神的天籟！

盧梭說：「萬事萬物從自然這造物主手中被創造出來是善的，但到了人類手中就開始變惡。」─信然！

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