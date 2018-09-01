矢志奮飛的人──柏楊十年祭（潘耀明）

我是一九八四年秋在美國愛荷華「國際寫作計劃」認識柏楊、張香華伉儷，此後成了忘年交。我於二○○○年在《明報月刊》為柏楊開了「柏楊論古說今」專欄，他堅持寫了兩年。我在香港策劃的文學活動，如「報告文學徵文獎」、推廣旅遊文學的國際學術研討會，柏楊先生都是拄着拐杖與張香華大姐來參加，一副義不容辭的氣概，對被商品社會擠壓得奄奄不振的香港文學，無疑是一服強心劑，令人鼓舞。

柏楊是一個不屈不撓的飛揚的人。

記得十幾年前，台灣的郭冠英先生曾錄影拍下一張DVD，短短十五分鐘描述了柏楊一生的寫作歷程。片子拍完後，想不到題目，最後，柏楊親自命名《我還要飛》。他說自己遍身是傷，不過，他還要飛，對於這麼一個執意飛翔到最後一分一秒的人，郭冠英終於領悟箇中意義，畫面上出現柏楊仰望天空，永遠朝向光明的一個點追尋而去。

十年前的五月八日，香港作家聯會在香港為柏楊舉辦一次追思會。我特地給張香華大姐掛了電話，希望她寫一段簡短文字，以供追思會朗讀。

香華大姐說，柏楊是一個矢志飛翔到最後一分一秒的人。所以她相信，柏楊飛走了！她不禁要時時凝視蒼穹，「永遠朝向光明的一個點追尋而去」。

柏楊格外喜歡用「飛」這個字，他的一本書的書名便叫《奮飛》。柏楊在《柏楊回憶錄》的「序言」題目是：《重飛來時路》，他寫道：「只有少數幸運的人，藉着回憶錄、自傳之類的文學作品，才能像飛鴻一樣，重返他的來時地，重尋過去留下的痕跡。腳印埋藏在萬丈深的底層，外人看起來，不過一片冰天雪地，但從那萬丈深的腳印上發出的人性溫暖，往往使飛鴻腸迴氣蕩。就在這裏，埋葬着他的往事，是歡樂、是悲傷、是歌聲、是哭泣，一一湧上心頭。」

柏楊的一生，充彌着悲哀、哭泣、苦難，歌聲和歡樂只是他生命的一小部分。所以他喜歡「飛」這個字眼。他要飛越苦難的中國，他希望翅膀沉重的中國起飛，希望他的祖國和國民丟掉封建專制和人性弱點的包袱，輕裝地大踏步前進。

柏楊的飛翔，是帶着箭傷的。文字入獄仍時有發生，殺頭的年代似乎已過去，但是醬缸中的習慣勢力還是很大。柏楊家鄉輝縣老百姓自發性豎立的銅像曾被拆掉；在台灣，柏楊在著作《家園》封面題上「大陸可戀／台灣可愛／有自由的地方就是／家園」，台北《遠望》雜誌竟因此撤了柏楊顧問的身份；因柏楊被目為統派人物，新近出版的、帶有濃厚本土色彩的《台灣文學史》，竟然把在台灣文壇舉足輕重的他擠掉。

別有用心的人喜歡為柏楊貼上政治標籤，其實，柏楊的真正身份是文學家和史學家，已超越政治和地域了！

不管怎樣，箭傷並不能減低柏楊的奮飛精神，在他九十年代末寫的一首詩中表露無遺：「九天翱翔闖重雷／獨立高崗對落暉／孤鴻不知冰霜至／仍將展翅迎箭飛。」①

爾今，這位飛翔了八十八年的孤鴻，帶着滿身刀痕箭傷，遠颺星際，在寧靜的天國飛翔十年了，我們遙祝他在那裏找到自由的精神家園！

注：

①柏楊：《柏楊全集．前言》

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