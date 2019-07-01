特輯：神話的崩落與重建（陳愷祺）

二○一二年反對國民教育運動，一四年雨傘革命，乃至今年的「反送中」運動，政治議題貌似逐步把社會以年齡分成兩派：新一代人與老一輩人。雨革時有一句話：「生於亂世，有種責任。」當時走上街頭的都自命是「生於亂世」的，「被時代選中的小孩」，為社會為公義，「我們」做「你們」上一代人不願和不敢做的，「我們」替「你們」爭取自由，「我們」承擔「你們」懦弱的後果。的確，從雨革到反送中，走上街頭的大多是青年，甚至學生。就此，兩代被假定為水火不容、互相指責，年輕的看不懂上一代對政府近乎執迷的信任，年老的看不起下一代對自由的執着。退一步數其背後引致兩代人價值觀分歧的原因，或許只能怪罪於名為「香港」的神話。

當獅子山精神成為信仰

現今社會上的政治氛圍，平心靜氣以討點論據理性討論的情況很少，無論是在網上討論區還是茶餐廳，都不乏一大堆針對「反送中」陣營，但卻沒有建設性的責罵，如「你哋搞亂香港」、「遊行嘅人收咗錢」，深究這些話的意思，背後理念都未必是出於維護政府，而是維護他們眼中五十年不變的香港。上一代香港人的囂張，老實說，年輕人無法批評，畢竟現在一切經濟基礎，都是由他們一手一腳打拼而來的。或許上一代人在年輕人眼中不明是非，但其實他們的見解都不無道理，只是有些不合時宜。

香港由漁港走到英國殖民地，又從「反英抗暴」去到九七回歸，這世界一隅化身國際大都會的故事每個香港人都耳熟能詳，上一代人刻苦耐勞，同舟共濟的獅子山精神至今仍是時代的凱歌。筆者記得長輩口中，過往香港生活條件多麼不堪，公共屋邨是從前的幸運，每四天供水一次是從前的平常。安坐案前，每次翻閱歷史，都不由得為這獅子山精神動容，感激時人不僅撐過低谷，也造就了高峰。獅子山精神延續至二十年後，大眾開始反思其中虛實：多勞是否一定多得？然後這精神開始被視為迷思。回首從前那個只要有蠻勁，努力便有出路的時代，看來不可思議得如希臘神話。在上一代為香港奠定經濟基礎後，獅子山精神似乎崩落了，學生努力考上大學賺的是最低工資，白領辛勤一輩子也買不了一個「上車夢」，不屈不撓遂成奴性，人們於是提出摒棄這精神籠牢。站在香港史上的一點，新一代即使認為再努力也不會有回報，也無法推翻守望相助、自強不息的價值。由是，與其說獅子山精神是種迷思，不如說是信仰，而背後支撐這個信仰的，是香港由漁港變為金融中心的神話。

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應