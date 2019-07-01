二○一九年八月號 王邦華 專題．特輯

特輯：竊鉤者誅，竊國者侯？──政府應如何處理制度的暴力？（王邦華）

Lau Y H

七月一日晚上，部分示威者打破立法會的玻璃和鐵閘，衝入立法會內部。政府遣責示威者暴力。這不禁令我思考，這兩個月來，警察在警民衝突時也動用了不少武器：警棍、布袋彈、橡膠子彈等。為何警察全副武裝上陣就是是合情合理？
考究本質，警察的武力和示威者的武力，似乎並無分別。莊子曰：「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯。」是小賊還是霸主，端看一個人掌握的武力規模。社會學家韋伯（Max Weber）亦有類似看法：國家就是一個「宣稱壟斷了正當的暴力使用以維持治安，並能夠付諸實行」的政治實體。然而，政府的暴力其實不能和普通人的暴力相提並論。
政府的暴力，是一種「結構強迫」（structural coercion）。

國家級的暴力媒介是制度
國家級的暴力媒介，並非刀槍拳腳，而是制度。政治哲學家羅爾斯（John Rawls）嘗言，每一個政府都有其基本結構（basic structure），意即其法律制度、政治系統、市場分配方式等。政府管治下的人民，生活必須遵從基本結構的規範。行事必須守法，市場交易必須合乎規章，從政必須跟從既有方式。如果有人反抗，另闢途徑進行政治或經濟活動，政府就會依據法律拘捕和懲罰這些人。也就是說，在政府的結構強迫下，有兩重暴力：一重是基本結構內被法律容許的武力，另一重是當有人反對基本結構時，政府就會用以壓制的武力。
以印度為例子，印度的強暴文化嚴重，而政府一直沒有足夠法律保護女性。其中一個問題就是「婚姻強暴」。如果丈夫漠視妻子的意向，強迫其進行性行為，妻子之後不能循法律途徑控告丈夫。妻子彷彿成為丈夫的私有財產，可以讓他予取予攜。在這結構強迫的例子中，印度的妻子們受到兩重的壓迫。她們首先是承受丈夫的直接性暴力。丈夫雖然傷害她們，但卻是印度法律所容許的。如果妻子強行反抗，甚至反過來用武力傷害丈夫，制止丈夫的暴行，妻子卻會被警察拘捕，控以傷人罪。結構強迫令弱勢者進退兩難。不反抗，會承受丈夫的暴力；反抗，也要承受政權的暴力。

 

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應

相關文章

巴金，一個人與一個時代　（李輝）

Yip Keith 巴金，一個人與一個時代　（李輝） 已關閉迴響。

謠言產生的使者　－－天津大爆炸的屏蔽、躲避和逃避　（馬 玲）

Yip Keith 謠言產生的使者　－－天津大爆炸的屏蔽、躲避和逃避　（馬 玲） 已關閉迴響。

自在圓融　 ——專訪藝術家朱銘　（陳芳　訪問、唐吉　記錄）

Yip Keith 自在圓融　 ——專訪藝術家朱銘　（陳芳　訪問、唐吉　記錄） 已關閉迴響。