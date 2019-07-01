特輯：竊鉤者誅，竊國者侯？──政府應如何處理制度的暴力？（王邦華）

七月一日晚上，部分示威者打破立法會的玻璃和鐵閘，衝入立法會內部。政府遣責示威者暴力。這不禁令我思考，這兩個月來，警察在警民衝突時也動用了不少武器：警棍、布袋彈、橡膠子彈等。為何警察全副武裝上陣就是是合情合理？

考究本質，警察的武力和示威者的武力，似乎並無分別。莊子曰：「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯。」是小賊還是霸主，端看一個人掌握的武力規模。社會學家韋伯（Max Weber）亦有類似看法：國家就是一個「宣稱壟斷了正當的暴力使用以維持治安，並能夠付諸實行」的政治實體。然而，政府的暴力其實不能和普通人的暴力相提並論。

政府的暴力，是一種「結構強迫」（structural coercion）。

國家級的暴力媒介是制度

國家級的暴力媒介，並非刀槍拳腳，而是制度。政治哲學家羅爾斯（John Rawls）嘗言，每一個政府都有其基本結構（basic structure），意即其法律制度、政治系統、市場分配方式等。政府管治下的人民，生活必須遵從基本結構的規範。行事必須守法，市場交易必須合乎規章，從政必須跟從既有方式。如果有人反抗，另闢途徑進行政治或經濟活動，政府就會依據法律拘捕和懲罰這些人。也就是說，在政府的結構強迫下，有兩重暴力：一重是基本結構內被法律容許的武力，另一重是當有人反對基本結構時，政府就會用以壓制的武力。

以印度為例子，印度的強暴文化嚴重，而政府一直沒有足夠法律保護女性。其中一個問題就是「婚姻強暴」。如果丈夫漠視妻子的意向，強迫其進行性行為，妻子之後不能循法律途徑控告丈夫。妻子彷彿成為丈夫的私有財產，可以讓他予取予攜。在這結構強迫的例子中，印度的妻子們受到兩重的壓迫。她們首先是承受丈夫的直接性暴力。丈夫雖然傷害她們，但卻是印度法律所容許的。如果妻子強行反抗，甚至反過來用武力傷害丈夫，制止丈夫的暴行，妻子卻會被警察拘捕，控以傷人罪。結構強迫令弱勢者進退兩難。不反抗，會承受丈夫的暴力；反抗，也要承受政權的暴力。

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