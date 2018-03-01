笑靨生輝撼宇宙—專訪丘成桐談霍金　（葉國威）

記者（下稱「記」）：您是怎樣得知霍金教授逝世的消息？有什麼感受？

丘成桐（下稱「丘」）：我是在三月十四日中午，媒體問及才得知這個消息的。我與霍金教授經常合作的同事佩里教授（Malcolm Perry）和楚明格教授（Andrew Strominger）十分熟悉，經常跟他們談及工作，所以這個消息對我來說非常震驚，也十分傷感。

記：您跟霍金從什麼時候開始認識？

丘：第一次見面在一九七八年九月一日，他邀請我到劍橋大學訪問他，解釋當時我剛剛和孫理察（Richard Schoen）完成的正質量猜想，這個猜想在廣義相對論極為重要，霍金想知道我們如何完成證明。其間，我和他有不少私人交流，更多次到他府上作客；後來他亦接受我的邀請到美國普林斯頓高等研究所和哈佛大學訪問。最近，我邀請他發表一篇文章談他對高能物理和建立對撞機的事情，他欣然接受，寫下一篇很好的文章。

記：您眼中的霍金，是個怎樣的人？

丘：他為人隨和，亦很風趣，願意幫助別人，更願意給外行人解釋物理學。他的笑容能夠吸引別人的注意力。

記：在與霍金接觸期間，您最難忘的是什麼？可否舉出具體的例子。

丘：他對做學問的強烈好奇心、熱情和開放，他願意接受新的挑戰和不同的看法：一九七八年時，我和我的夥伴解決廣義相對論裏面一個重要的問題時，幾乎所有物理學家都不相信數學家有能力做這個問題。但是霍金力排眾議，邀請我飛到英國劍橋討論了一整天，提出了很多有意義的新方向，使我受益匪淺！

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