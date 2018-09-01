細說友聯──回應余英時〈友聯諸君多來自新亞同門〉一文（柴宇瀚）

余英時先生在〈友聯諸君多來自新亞同門〉（下稱余文）中，憶述友聯出版社（下稱友聯）同寅、《祖國周刊》的歷史，以及友聯與新亞書院同學的關係，令筆者回憶起撰寫《胡永祥及祖國周刊之研究》博士論文時，研究胡永祥（又名胡欣平，筆名胡越、司馬長風等）的生平、《祖國周刊》發行十一年以來，合共五百八十五期的刊物，以及友聯的發展過程。期間，筆者兩度訪問曾經在友聯工作的宋敘五教授，對友聯歷史有更深入的了解。筆者藉此回應余文，指出友聯在香港「第三勢力」的文化事業中，地位舉足輕重，肩負起香港文化傳承的使命，與新亞校歌「千斤擔子兩肩挑」的精神，相輔相成，足證友聯與新亞關係密切。

友聯同寅的因緣

筆者先談友聯同寅。余文憶述「（友聯）這一群朋友的年齡在二十四、五至三十一、二之間」，友聯大部分成員都在這年齡之間，小部分的年紀比較大，余德寬就是其中一位。筆者翻查資料，發現余德寬在一九五二年創辦《中國學生周報》時，已經三十八歲，是友聯同寅之中，比較年長的一位，比胡欣平、許冠三等人還要大約五至十年。期間，余德寬、徐東濱及許冠三常常在尖沙咀會面，討論《中國學生周報》的發行事宜。到了七月二十五日，《中國學生周報》正式發行，由余德寬擔任督印人，余英時擔任總編輯。在「二余」的領導下，《中國學生周報》一紙風行，業務蒸蒸日上。直至上世紀五十年代中葉，友聯拓展南洋業務時，余德寬便以「老大哥」的身份，率先前往南洋，為友聯做「開荒牛」，出版《學生周報》（《中國學生周報》南洋版）、《蕉風》等報刊，令友聯在南洋的業務一帆風順。

據筆者研究所得，為友聯拓展業務的人，除了余德寬外，陳濯生是另外一人。余文稱陳濯生：「……他在友聯卻將主要精力集中在整體的計劃和運作上面，目的是將友聯發展為一種現代企業。」在五十年代的「第三勢力」出版業中，只有友聯談得上企業化經營，其他的自由出版社、亞洲出版社等，雖然業務非常龐大，但仍談不上是企業化階段。為什麼呢？原因是友聯有明顯的目標，而且出版環環相扣，從《兒童樂園》開始，發展至《中國學生周報》、《大學生活》，以至《祖國周刊》，四份報刊都有明顯的對象，由小學生開始，以至中學生、大學生，一直到成年人的階段，就像現今所謂的「一條龍」服務，服務對象層層遞進，友聯形象自然深入民心。

友聯對內的工作有余德寬、陳濯生等人，對外的工作又有哪些人負責呢？據宋敘五教授憶述，友聯對外憑着邱然及徐東濱的努力，聯絡美國，因為二人英文了得，同時獲得美國人的信任，余文也指出：「為了業務的發展，她（邱然）和徐東濱一樣，經常和相關的美國機構和人士保持密切的接觸。」在余英時及宋敘五教授互相印證之下，確證邱然及徐東濱在友聯舉足輕重的地位。

宋敘五教授還透露，除了邱然及徐東濱之外，還有史誠之一人，都是美國信任有加的人。據筆者了解，史誠之曾是胡宗南將軍的下屬，擔任營長，國共內戰後期升遷至團長，來港後創辦友聯。由於史誠之工作態度認真，所以友聯同寅視之為「老大哥」，人稱「史兄」，成立「友聯研究所」後，擔任所長。韓戰爆發期間，美國急需中國大陸的內部資料，以訂作戰計劃，由於友聯研究所時有分析蘇聯及中共的最新局勢，令史誠之的情報對美國更為重要。

當時，史誠之每星期撰寫的大陸軍事分析，送抵美國三軍的聯合參謀部研究，並以「絕密」及「急電」，發送文件到國務院、中央情報局等美國機構。至於政治、經濟、文化的評論，則有少數保留，並給《祖國周刊》發表。由於美國未能培育一群研究人員，所以非常重視史誠之的分析，以及友聯研究所的資料，以便了解蘇聯及中共的實況，足證史誠之的重要地位。余文稱：「（友聯研究所）在九十年代後期轉讓給香港中文大學了。」據筆者所知，友聯研究所在一九八五年結束，所以應是一九八○年代時，將資料轉售給香港浸會學院（現稱浸會大學），而不是香港中文大學，為有意研究中國現代史的學者提供第一手資料，其中資料翔實，值得參考。

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