特輯：美國人看「特金會」　（堅　妮）

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡的會談像是唱京戲，開頭來幾段悶簾導板，演員未上場，聲音從幕後唱上來，同時有中國社交媒體無數的分析和叫板。我也被問及，你們美國那邊一定很熱鬧吧？這可是件大事情。

自從特朗普上台，美國這邊就天天熱鬧，從來沒有寂靜過。特朗普是美國歷史上最愛搞事的總統，從早上起床到晚上入睡前都在發推特，三天兩頭就有新花樣出籠。如果說這次與金正恩的會面新聞有什麼特別，就特別在他剛剛宣布了會議消息沒有多久，就說取消會議，然後在原來會議召開時間（六月十二日）前一周又突然宣布照常赴會。除此之外，還真看不出什麼特別。要知道，就在這同一段時間裏，對外：特朗普總統與中國展開貿易關稅戰、宣布解除奧巴馬與伊朗簽訂的核協約、與七國集團峰會中的六個國家元首在加拿大多倫多叫板對峙；對內：他被調查俄國人協助其競選白宮的司法部調查小組窮追不捨，身邊的助手和競選主任紛紛被起訴，搞到他自己要聲稱總統有對自己豁免的權力。同時，他還在繼續推動遞解非法移民政策和要解除奧巴馬的全面醫療法案……。對了，還有美國駐中國廣州領事館撤退了幾位受奇怪聲電波干擾導致腦損傷的外交官和家屬（包括一名五歲兒童）事件，據報道這和去年在古巴發生的美國外交官被聲電波干擾事件如出一轍。這帶來的嚴重性和影響力，都不遜色於與金正恩會談。你要問我美國人對「特金會」持什麼態度，我看到的多半是懷疑甚至嗤之以鼻的嘲笑。

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