特輯：習慣挑戰的伊朗人（何　飛）

今年二月底，在伊朗，第一個確診新冠肺炎的人，在庫姆。為什麼疫情會首先出現在庫姆？有人說因為這裏有很多中國留學生，把病毒帶到這個城市；也有人說病毒是來自庫姆工廠的一些技術人員；另有一個分析報告指是一個伊朗商人到了中國把病毒帶回來。反正有各種各樣的消息，但是最終原因不明。

庫姆首現疫情後，為什麼伊朗政府沒有封城？有三個原因：一、伊朗政府和人民不知道這個病毒的嚴重性；二、沒有足夠的知識來對抗這個問題；三、跟庫姆在政治和地理上的重要性有關。庫姆是一個宗教城市，跟中國的蘭州是姐妹城市，伊朗政府的領導都是從庫姆出來的。我們有一個非常有名的聖地也在那邊，伊朗大部分人口都是什葉派，所以有很多國家的什葉派教徒都到庫姆做禮拜。此外，庫姆是伊朗交通樞紐中心，到伊朗中部、南部和東部的汽車，必須要經過這個城市。

伊朗一九七九年發生革命，我們伊朗人自願的把以前的巴列維王朝推翻，並非常願意接受新的體系，就是伊斯蘭共和國。接下來有一些霸權國家因為害怕伊朗獨立起來，所以鼓勵伊拉克跟伊朗開戰，從一九八○年九月二十二日到一九八八年八月二十日，期間伊朗很多人才把自己的生命獻出來，成為烈士。

伊朗從好幾年前到現在都被制裁，很多產品進不來或者出不去，也就是說你不能用普通貿易的方式來做進出口生意，可這樣國家需要的貨物從哪裏來呢？這個時候被制裁國家的商人或者政府會想方設法滿足自己的要求，這是一種挑戰也是鍛煉一個國家的能力──所以，當他國國民過着普通的生活，被制裁的國家的人正接受挑戰，讓這些國家在困難的時刻更擅於克服問題。

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