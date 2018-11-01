與查先生相處的幾件小事（潘粵生）

懷念查先生的文字已有很多，這裏只想談談幾件和我有關的小事。

很多人會覺得奇怪，當年查先生創辦《明報》時，為何什麼人都不挑，卻挑一個只有中學學歷的小伙子作助手。

這得從查先生早年主編《新晚報》副刊說起。當時他開闢了副刊一角，供讀者發表一些趣味短文，我是積極的投稿者，經常有稿刊出，查先生覺得我的文字幽默感豐富，口味和他相近。不久，查先生轉往《大公報》主編副刊「大公園」，每天需要一篇一千字的影評文字，稱為「影話」，查先生本人已創下「影話」的先河，一千字內容很輕鬆地東拉西扯，備受歡迎。這時他要兼顧長城電影公司的編導工作，無暇執筆，便致電邀約我，作為該副刊三位影評人之一。我受寵若驚，自然奮力以報。查先生讚我寫得好，當時他有自己的電影作品《小鴿子姑娘》上映，他不讓其他作者寫影評，怕太枯燥，特別約我寫。後來更半開玩笑地賜我一頂「高帽」：「人家說我的影評寫得好，我看除了我就是你了。」雖明知這是鼓勵的說話，但聽了仍不禁飄飄然。

金庸曾擔心明報像明日黃花？

由於這種興趣的相投，雖然我們尚未正式見過面，好像已成莫逆。他考慮出版一本綜合性雜誌，命名「野馬」，邀我作編輯，主要是連載他的武俠小說，以之作賣點，沈寶新先生是投資合作者，負責經理部門，而我將是唯一的編輯。

在雜誌籌備期間，查先生接受外界意見，認為出版每天一份的小報比雜誌好。於是改變計劃，改出小報。小報叫什麼名字，查、沈和我三人想了很久，決定只用一個字的報名，像《成報》一樣。我提議用「明」報。查先生點點頭說：「『明』是聰明，明辨是非，很好。」他沉吟一下，又說：「明，會不會使人想起『明日黃花』？」沈先生和我都說「不會」。於是，《明報》的報名就這樣定了下來。

出版初期只是一張八開小報，除了金庸小說，其他內容是剪集一些雜誌文字而成，銷路不理想。當時一些報界老行尊的意見認為，一張報紙要站穩，需要三隻腳。金庸小說只是一隻腳（一條支柱），還需要兩樣讀者愛看的東西，才能湊成三隻腳。於是匆匆決定加入新聞版，並擴大服務，和一般報紙尺寸相同，其中一版是港聞版，緊急聘請了三四位編輯和記者。

開辦初期的傳說

《明報》前同事張圭陽先生專門研究《明報》歷史，是「《明報》史」專家，我對他的專注很欽佩。他為搜索有關《明報》資料，還特別訪問了我的長兄潘思勉。思勉是早期《大公報》港聞版記者，與查先生是同事。思勉說，是他介紹胞弟潘粵生進入《明報》工作，張圭陽便記錄了這說法。殊不知思勉年逾九十，他的記憶有些混亂。其實他只曾介紹雷煒坡（雷坡）進入《明報》，並沒有介紹過我。

張圭陽寫：「《明報》開辦初期，查先生需要採訪港聞的人才，曾邀潘思勉加盟，潘思勉怕小報不易維持，婉拒查先生之邀，改為介紹胞弟潘粵生加入《明報》。因為粵生只是一個中學生，無論報章成功與否，均無損失。」

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應