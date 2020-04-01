特輯：英國疫情或領跑歐洲（鍾　華）

英國疫情爆發後，在大學工作的Mike就收到校長發給全體老師的郵件，徵集意見協助抗疫，言辭懇切而焦急；三月中大學停課後就爆發了逃亡潮，機票炒出天價，上飛機猶如生化之旅，歸途之艱難斬斷了我回新加坡的念頭。三月二十日，在倫敦格林威治居住的電腦工程師John夫婦，帶着兩名年幼孩子連夜逃回肯特老家，同樣住在倫敦從事銷售的Marc和女友還堅守在小小的兩居室裏；倫敦著名醫學院的研究員欣洋，正在研究冠心病對新冠患者的影響，她說還要等一線同事給數據，後來那位同事被隔離，共事的兩位醫生殉職，數據收集擱淺了；離我家不遠處，患有哮喘的意大利博士生Matteo看到英國室友照常泡吧，不惜搬家保命，一天他打來電話說原室友感染了。不久前首相約翰遜也被送進了深切治療部，英女皇不得不發表電視講話安定民心，所幸他已出院，當天媒體便開始痛批政府對NHS（國民保健服務，National Health Service）投入不足，看似忍很久了。

群體免疫很無奈

今年一月三十一日，世衛組織宣布進入公共衛生緊急狀態，二月四日英國政府要求在中國的國人撤離，之後整個二月歲月靜好。而政府也耗費掉整個月作討論，最終討論出四步防疫措施，《衛報》三月三日對此發表評論：「明智但為時已晚。」不幸一語成讖。

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