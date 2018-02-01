菁莪毓士度金針－－饒公與浸大饒宗頤國學院　（陳　致）

二○○○年來香港之前，當然飫聞饒先生之盛名，也讀了不少先生的著作。在新加坡國立大學教書的時候就知道，饒先生是這裏中文系的創系系主任。但第一次見饒先生，是在二○○二年。當時先生在中文大學有個演講，是關於古史中玄鳥的傳說。講座中，聽者如雲，坐滿了中文大學的大講堂；饒先生則舉凡甲骨、金文、器物、文獻，縱橫出入，令人折服。特別是舉證甲骨文中「玄鳥」的合文，是此前我未曾注意到的。

其後，二○一○年，陳新滋校長接掌浸會大學校政，頗有意在浸大推動傳統文史的研究，我當時任中文系主任，他跟我談了些想法，並讓我起草一個研究計劃，可以向社會賢達籌募資金，尋求支持。我和同事及同行朋友們討論之後，提出在浸會大學成立一個「國學與漢學研究院」，使之成為諸多漢學機構與國學機構交流溝通、各國學者切磋琢磨之地。過了不久，忽接到校長的電話，校長高興地告訴我說，你們可以好好做些事情了。原來，校長得到饒宗頤基金會主席、饒宗頤學術館之友的創立人孫少文先生的大力支持。於是，浸大二○一一年十月成立了「孫少文伉儷人文中國研究所」。研究所成立之時，我們召開了一個「簡帛、經典、古史」研究的國際會議，饒先生以九十五歲的高齡也親臨到場主禮。會後我們出版了《簡帛．經典．古史》一書。饒先生還手書「開物成務」四字卷軸，送給我作紀念。

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