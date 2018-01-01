誰是粵港澳大灣區主城市？（曾淵滄）

多年前，中國開始興建高鐵，高鐵拉近了許多城市之間的距離，使到大量的城市形成「同城化」的效用，多個城市併合成一個巨大的城市群，成為一個超級城市區。區內經濟增長加快，日益繁榮。但是，鑑於種種的原因，中國全國鐵路網遲遲不包括香港，致二○一○年才開始動工，預計今年第三季可以啟用。當然，政治上還得通過立法確定高鐵香港站以「一地兩檢」方式通關，高鐵才能真正發揮「快」的效用。高鐵的確很快，由香港西九龍站至深圳福田站只需要十四分鐘，十四分鐘的確是一眨眼的時間，到廣州也是四十八分鐘。高鐵通車後，香港與廣州之間所經之地，就形成了一個「一小時生活圈」的效益。

與高鐵幾乎同步，貫通香港、內地珠海、澳門的港珠澳大橋工程也已經大致完成，只待中國中央政府決定正式通車時間，一旦通車，港珠澳之間又形成另一個「一小時生活圈」的效益，兩個「一小時生活圈」效益加起來，就是粵港澳大灣區的發展規劃概念了。

大趨勢下的大灣區概念

所謂大灣區概念，就是城市群概念，就是多個城市形成一個超級城市群，城市與城市因交通的便利而併合，城市與城市之間的界限模糊。世界已經存在的城市群有好幾個，包括東京灣的大灣區、紐約大灣區、三藩市大灣區、大倫敦城市群，在中國，則已經成形的有以上海為主的長江三角洲大灣區，上海在江蘇省與浙江省之間，因此長三角大灣區覆蓋了上海及相當一部分的江蘇省與浙江省。此外，京津冀、渤海灣及粵港澳大灣區都是潛在並處於規劃中的城市群。

每一個城市群，總有一個主要的城市為中心，其餘的城市則圍繞這個主城市。長三角的主城市自然是上海，京津冀也當然是北京。北京太擁擠，因此出現雄安新區，把非首都功能的機構現搬到雄安新區。而粵港澳大灣區就比較特別，這個城市群中的兩個城市是屬於一國兩制下的「非內地」、內地居民到香港、澳門需要「出境」再「入境」，過兩次海關，也因為要出入境，才會出現「一地兩檢」或「兩地兩檢」的政治課題。

另一個值得討論的課題是粵港澳大灣區以什麼城市為主？理論上，是以香港為主，高鐵、港珠澳大橋都是為香港而建，內地居民可以乘高鐵到香港，可以乘飛機到香港機場，再從機場旁邊的港珠澳大橋直達澳門。不過，畢竟香港與澳門都屬於「境外」，屬一國兩制，要真正融入內地，仍有許多政治課題要處理，因此，在不考慮港澳的因素之下，大灣區也有廣州與深圳之爭，爭當大灣區內地的主城市。

（作者為財經評論員。）

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