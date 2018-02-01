踏莎行草憶饒公　（鄭欣淼）

饒宗頤先生仙逝，舉世悼懷。我也思緒萬千，忽然想到十多年前曾寫過四首〈踏莎行〉，題詠與饒公有關的活動，現將其刊布出來，略加說明，亦為對饒公的一點紀念。

廣州藝術研究院於二○○四年四月二十五日舉辦饒公書畫展，筆者有幸出席開幕式，遂填〈踏莎行〉：

金石清奇，禪門意象，更驚潑墨如山嶂。藝壇一幟早高張，暮年腕底風雲 曠。 韻漾情懷，氣求壯旺，不今不古饒家樣。信然腹笥富根基，拈來餘事天花放。

饒公選堂先生嘗針對陳寅恪先生自言平生為「不古不今」之學，而自稱平生喜為「不古不今」之畫（〈選堂八十回顧展小引〉）。但所謂「不古不今」者，實則「亦古亦今」也。先生作為一代大儒，其潮州頤園學術館，嘗以「陶鑄今古，點染江山」為門聯，二○○七年故宮博物院舉辦《陶鑄古今—饒宗頤學藝歷程》展覽，亦以「陶鑄古今」為主旨，不僅將「古今」陶鑄於學，亦且將「古今」陶鑄於藝。先生捐獻故宮珍藏的作品，釋道書畫不少，尤見其「不古不今」、「亦古亦今」之陶鑄「古今」特色。筆者嘗撰文評選堂先生《布袋和尚》及《青城山水》二畫，名為〈儒生本質，釋道情懷〉，論者以為頗中肯綮。自唐以降，儒生寄情釋道，所以成為風氣，亦與儒釋道三教融合大勢相關。選堂先生之學藝，不僅陶鑄「古今」，亦且融合儒釋道三教。這就形成了先生書畫創作的顯著特色。

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