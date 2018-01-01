追隨錢穆先生治學—〈香港與新亞書院〉之二（余英時）

新亞書院創建於一九五○年三月，但它的前身是一九四九年秋季成立的「亞洲文商學院」；新亞之「新」即是相對於「亞洲文商」而標出的。原來一九四九年五月以後國民黨政府實際上已遷來廣州，當時與國民黨關係較深的學人如張其昀（歷史地理）、崔書琴（政治學）、謝幼偉（哲學）等計劃創辦一所人文社會科學方面的大學，在廣州教育部立案，在香港教育司登記開辦，校名是「亞洲文商學院」。崔、謝兩人先到香港籌建，因錢先生的號召力大，便用他的名字登記為「院長」。錢先生一再推辭不掉，只有承擔了下來。但崔、謝兩人不久都離港他去，錢先生於是聘請了唐君毅師（哲學）和張丕介先生（經濟）共同維持；他們三位很快便成為新亞書院的創校元老。

「亞洲文商」事實上只存在了不到一年，一九五○年三月已蛻化為「新亞書院」。這是因為「亞洲文商」的創建人全部走了，而且經費從一開始便十分拮据，基本上靠少數個人的捐贈。學校連校舍也不具備，只能借一間中學的教室在夜間開課。但一九五○年春季，有一位上海企業家王岳敬佩錢先生艱苦辦學的精神，出資在九龍貧民區的桂林街頂得新樓三棟之三、四兩層，作為校舍，三位創辦人和部分學生都可以住宿其中，校名也改為新亞書院，意即「新的亞洲文商學院」。

亞洲文商學院沒有留下任何檔案或記錄，僅錢先生有一篇〈亞洲文商學院開學典禮講詞摘要〉，其中表達了兩個重要想法：一、「中國傳統教育制度，最好莫過於書院制度」；二、「讀書的目的必須放得遠大。……要具備中國文化的知識，同時也要了解世界各種文化。要發揚中國文化，也要溝通中西不同的文化。」（收在《錢賓四先生全集》，台北：聯經，第五十冊《新亞遺鐸》，頁一─二）

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