這招棋下得高明──談駐港軍人在香港街頭出現（馬　玲）

駐港部隊十一月十六日出動了，不是去街頭平暴，而是去街頭清理磚頭等路障。解放軍戰士以這種方式列隊出街，不帶槍械，只帶掃把，心平氣和地低頭撿拾障礙物，此景象絕對超出港人和外國人的想像。相信美國那邊也會驚得目瞪口呆。

這着棋下得高明：一是軍人走出了軍營；二是軍人清理路障黑衣人不敢襲擊；三是軍人借此樹立了文明之師形象；四是軍人在街頭即使以這種方式出現，對黑衣人來說恐怕也會形成一種震懾。

止暴制亂的序幕

這是中央政府和平出手的第一步，標誌着止暴制亂的序幕已經拉開。

混亂了五個月的香港，這些天鬧得不可開交。不僅有割脖子襲警的，有刀捅議員何君堯的，有在倫敦襲擊香港律政司司長鄭若驊的，還有把七十歲老伯打死的。特別是十一月十一日，香港中文大學燃起了「硝煙彌漫」，大學裏製造燃燒彈儼然變成了「兵工廠」。

由於事態越來越嚴重，香港政府不得不宣布全面停課。騷亂者們提出「三罷」中的罷課達到了目的。日益擴展的交通癱瘓和道路受阻，再發展下去就可能達到「罷工」和「罷市」兩個目的。

十一月十四日，習近平在巴西參加金磚國家會議時發表講話，用三個「嚴重」定性香港的激進暴力，用三個「堅定支持」表明對香港特區政府的支持，用三個「堅定不移」展示中央的決心。並指出，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

其後，香港要戒嚴的謠傳滿街飛，讓香港的空氣變得凝結。

十一月十五日，國務院港澳辦和駐港中聯辦表示習近平在巴西對香港問題的講話是對香港止暴制亂的最強音，將堅決貫徹落實。不過，香港特區政府和特首並未發聲，還在沉默。

這五個月以來，中央政府其實一直在尋覓良策。香港警察執法被輿論和民間認為過度而致民間更加暴力。北京如果介入的話，又會迎來怎樣的反彈？

所以，駐港解放軍部隊像今天這樣，不是武力出街，而是和平出街，且是為香港大多數的百姓方便出行付出，即使再挑剔的人員和機構，恐怕也會暗自歎服。

要找到真正問題的癥結

有記者採訪出街的軍人，問戰士駐軍走出軍營會否「令人觀感不好」，駐港部隊戰士回答：「現場市民的掌聲就是最好的證明，你們不要採訪我們，加入市民去做點對香港有益的事吧。」瞧瞧，多麼正能量！

從「二十三條」到佔中，再到這次五個多月的騷亂，北京退無可退必須出手時，誰也沒有料到是以這種方式出手。其實這也是一種太極打法，着力於柔和，以柔克剛。

從此以後，如果黑衣人拋磚頭、設路障、拔電源、砸店舖、毀地鐵、放明火……解放軍都走出軍營以這種柔性方式去克剛，事態也許較難再嚴峻下去。

當然，香港情況的複雜，不是這種簡單上街撿石頭就能解決的。街頭暴力緩和之後，一些深層次的問題必須要進行深入挖掘和研究，找到真正解決港人問題的癥結，贏得港人民心最是緊要。

（作者為本刊特約主筆。）

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