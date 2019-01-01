這是支持脫歐者想要的情景嗎？（曾淵滄）

二○一六年六月二十三日，英國舉辦一場脫歐公投，結果出乎意料地是贊成脫歐的選民比較多，此舉一度令全世界感到震驚，英鎊匯率、股市皆受到影響。

當年決定舉辦公投的首相卡梅倫本身是反對脫歐的，只不過當時英國國內有不少脫歐的聲音，使到卡梅倫希望通過公投告訴英國人，反脫歐的人佔多數。豈料，公投結果恰恰相反，結果，卡梅倫宣布辭去首相的職位，由現任的文翠珊接任。文翠珊本身原本也是反對脫歐的，但是她為了當首相，決定挑起負責脫歐的安排，幾經艱苦，她與歐盟之間達成一個「軟脫歐」的方案，希望英國脫歐後仍然可以與歐盟保持相當緊密的關係，特別是關稅同盟。可是，文翠珊的方案卻在今年一月十五日在英國國會以二百零二票贊成、四百三十二票反對的大比例被否決，反對黨工黨馬上趁機提出不信任動議，文翠珊最終以十九票之微保住首相之職。不少投票反對脫歐方案的議員擔心不信任動議一旦通過，重新舉行大選的結果可能使自己的議席也保不住，只好投票支持文翠珊繼續擔任首相。不過，無論如何，這場鬧劇該如何收場？

英國與歐盟你我不相干

二○一六年公投後，英國國會很快地通過脫歐法案，根據法案，英國將於二○一九年三月二十九日二十三時正式退出歐盟，既然文翠珊的脫歐方案在國會被否決，到了三月二十九日，就只有「硬脫歐」了，所謂「硬脫歐」，就是沒有任何協議的退出歐盟。從此，英國與歐盟的關係就有如美國、日本、俄羅斯、中國、巴西等與歐盟的關係，也就是說完全沒關係，一切有關關稅、簽證的事就得重新個別談判和安排，英國人甚至要領取簽證才能到歐盟區旅遊，工作就得申請工作簽證……

這是二○一六年公投前投票支持脫歐的英國選民想要的情景嗎？因此，目前更多政治評論認為英國勢必舉辦另一次公投，來決定是否真的要脫歐。

一百多年前的英國是日不落帝國，今日的英國，淪落到硬脫歐將帶來巨大的打擊。顯然，英國大程度上仍然要依賴歐盟，當然，另一個選擇則是依賴美國，畢竟，英國與美國是同文同宗的血緣關係。大英帝國的衰退令到今日英國脫歐或不脫歐，在英國以外的地區只能成為茶餘飯後的話題，對國際金融市場沒有任何影響，而英鎊匯率則會因為脫歐機會上升而下跌、留歐機會上升而上升，這進一步說明英國對歐盟的依賴。

（作者為財經評論員。）

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