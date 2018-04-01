金正恩真能在中美博弈中左右逢源？　（丁　果）

在國際形勢的激烈動盪中，東亞成了國際社會關注的新焦點。無論是特朗普拉開的貿易戰序幕，還是朝鮮半島的局勢巨變，抑或美台關係的提升，都跟東亞地區有關。毫無疑問，東亞正在逐漸取代中東地區，成為世界局勢走向的中心和敏感區。當然，這些風雲變幻背後的推手，依然是美國。儘管特朗普宣布不樂意做世界領袖，堅持美國優先，但其一舉一動、一言一行，還是牽動世界的神經，而他在東亞的出牌，都會讓人聯想到正在作為世界強權崛起的中國。

不過，在中美兩大國的角力中，一直被視為是「惡少」的金正恩突然脫穎而出，以四兩撥千斤的柔軟身段，在外交上精準出擊，不但在中美兩國博弈中見縫插針，更把陷於國際制裁困境中的自己，一下子打造成炙手可熱的「外交明星」，讓大國領袖競相要求會面，其劇情的轉折，連荷李活大片都難以相比。

連出三招化解戰爭危局

平昌冬奧前，金正恩以「不按牌理出牌」的險招推動核武器的開發，幾乎要走到了瀕臨戰爭的「邊緣」。就在國際社會討論美國是否動武之際，卻突然打出民族主義的奧運牌，讓妹妹金與正帶領一眾高官和美女啦啦隊參加奧運，讓朝鮮半島的緊張局面「化險為夷」。隨後，他出第二招，韓國斡旋邀請美國總統特朗普進行總統高峰會，一下子從「獨裁者」變成戰略家，把強硬的特朗普搞暈了，興高采烈答應赴會。如此一來，國際社會紛紛評論，主導朝鮮半島局勢的中國被「甩了」，金正恩卻反其道而行之，把上台後的外訪「處女秀」送給他曾經定義的「世紀之敵」中國，硬是把不喜歡他的中國領袖習近平拉上為他背書的大宴席。他在北京放軟身段，獻上頌詞，誓言要把「老一輩建立的中朝關係」，推向新的高峰。如此依賴，金正恩不但拿到中國的背書，也拉抬了他即將跟特朗普見面的分量。如今日本首相安倍、俄羅斯總統普京，都還排着隊等着和他見面。一個在世界都進不了「三流」的國家，如今一轉身，竟然成為國際媒體每天關注的「世界領袖」，黑色幽默中卻也掩蓋不了他「運籌帷幄」的精密算計。你就是討厭金三胖，卻也無法否認，他在這場大國博弈中打出了「好球」，為朝鮮謀得了重大利益。

金正恩會放棄核武嗎？

金正恩的外交手段令人刮目相看，但是，朝核危機的重點是要金正恩棄核，他能做到嗎？很簡單，金正恩發展核武的目的不是要跟美國打核戰，而是為了保命。他從利比亞強人卡達菲的命運中得到啟發，放棄核武就等於把命攥在美日韓同盟手中。為此，他不但向北京表示願意就半島無核化進行協商，他也向白宮提出了明確的要求，那就是美國必須保證朝鮮金正恩政權的安全。金正恩清楚地知道，如果沒有朝鮮半島無核化的談判內容，習近平不可能接受他的要求邀請他訪華，同樣，特朗普也不可能說服國內的反對意見而坐上談判桌。因此，金正恩在未來的高峰會中只有兩個談判策略，一是採取「拖」字訣，用停止核試驗來贏取美國放鬆乃至放棄經濟制裁，然後平壤通過經濟改革改變朝鮮的國際形象，讓國際社會承認其為「正常國家」，從而逐漸獲得「合法擁核」的地位。二是提出龐大的要求清單，讓美、中買單，換取他逐漸廢核。

金正恩千方百計要拖，甚至可能用「和平使用核能」來掩蓋他「擁核」的事實。問題是，精明的特朗普會上當嗎？要知道，為了防止金正恩騙人，特朗普在接受高峰會後還是在聯合國提出更加嚴厲的制裁手段，迫使金正恩就範。不過，特朗普也清楚，只要中國放水，任何的經濟制裁都無法達到預定的效果。

如果金正恩從開始就不想放棄核武，只是使用外交伎倆改變目前的困境，那麼，朝美直接對話就有另外一個危險。那就是，特朗普明明知道金正恩不可能放棄核武，卻要跟他達成談判的協議，那只有一個意圖，就是對準中國。對特朗普和美國而言，姑息平壤那麼多年，不可能一舉就讓金正恩「改邪歸正」。因此，善做生意的特朗普就可能把目標定在雙方可以接受的範圍，朝鮮必須放棄導彈的試驗，廢掉已經做成的長程導彈，讓朝鮮的核武無法打到美國本土，特朗普甚至會要求朝鮮放棄可以打到關島的「火星─十二型」中遠程戰略彈道導彈，但卻默認他可以擁有短程彈道導彈。如此一來，朝鮮的核武只對韓國、中國、日本有打擊效果，對美國則無害。這樣，特朗普既滿足了金正恩擁核的願望，卻又在中國的周邊埋下了「核威脅」。不僅如此，一直想把美國軍隊撤出東亞的特朗普，也會因着朝鮮的擁核，而向日本和韓國開放綠燈，讓他們也可以開發甚至購買美國核武技術，來制衡平壤。結果是中國就被周邊的「核」鄰國包圍，東亞變成了一個「核武競爭」的地區。核軍備競賽不但讓東亞的經濟火車頭「失速」，也可拖垮中國經濟發展的步伐。

因此，北京絕對不能放棄「半島無核化」的目標，因為半島無核化，對中國維護周邊安全最有利，同時也可堵住日本和韓國、甚至台灣借朝鮮核危機發展核武的契機。為鼓勵金正恩放棄核武，北京也可以聯手美國共同保證不從外部更替朝鮮政權。北京不能被金正恩利用，不用為金正恩背「黑鍋」，同樣，北京也不能讓美國利用平壤跟自己過不去。

（作者為本刊特約記者。）

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