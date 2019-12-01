陳璉之子陳必大質疑沈寧（陳必大）

沈寧一再炒作他父親沈蘇儒是我媽陳璉當年潛在的初戀情人，我相當懷疑。

一、從常理說，我父親對這事應是最敏感的，他回憶說，我媽當年總嫌他「太沒詩意」，那誰有呢？他說我媽曾說起過一個姓錢（？）的，因為錢不願摻和學運，而成一般同學，並未談起過一個姓沈的。

二、我也問過姨媽陳琇的孩子，和我媽最親密的姨媽，也認識沈寧的父母，從不曾提到這段「戀情」。以當時的情形想，少男少女，彼此有興趣相互了解，戰亂中為「他鄉遇故知」而興奮，都有可能。但僅從我媽給他回信，就證明有「戀情」？信中說點啥？未見一字披露，以我媽的矜持和大家閨秀的教養，極大的可能是動員沈寧父親追求進步、參加學運，這是地下黨的使命。從後來觀禮台邂逅的情景看，當初的所謂戀情，如果不是沈蘇儒一廂情願想多了，就是沈寧事後的想像，他沒提到是沈蘇儒原話怎麼說的，他不怕在父母之間造成問題嗎？

三、沈寧說，當年斬斷「戀情」是出於意識形態，也說錯了，地下黨若被不相干的人滲透，可是人命關天。至於什麼《兩代悲歌》中用絲帶「保留書信」的編造，那是作者講故事賺眼球的手法，沈寧拿來當佐證，可見此事真不了。請想，當年的地下環境，各地的顛沛輾轉，解放後連綿不絕的政治運動，留着書信幹嗎？製造夫妻矛盾？家裏還有認字的孩子。

四、以我媽之左，持身之嚴謹，黨內的追求者尚拒之千里，何況根本不可能的黨外同學？我爸是她的頂頭上司，出身、學識也相當，苦追八年，上級錢瑛大姐做工作才勉強得手。因為是陳布雷的女兒，地下黨南方局還撥出一兩黃金給我爸撐場面。我父母從一九三九年進西南聯大到一九五七年離婚，一起上學，一起地下，一起撤退到個舊，一起復原回北平，一起被捕，一起保釋，一起軟禁，一起逃亡，一起被審幹，一起進團中央，十八年幾乎就是形影不離，彼此的思想感情、社會關係，早就摸得透透的，黨內同志和雙方家庭，高度認可，中間還有誰能插得進來？還精心保留情書，這故事編得像在說另一個人！

（如欲閱讀全文，可到「網上商店」購買下載版，或到各大書報攤購買印刷本。）

文章回應

回應