霍金教授超越時代的思想　（王　一）

聽到霍金教授逝世的消息，心情幾天都無法平靜。雖說霍金自二十一歲患漸凍人症，與病痛頑強鬥爭五十五年已是世間的奇跡，但他直到晚年，還始終擁有年輕人般樂觀向上、努力進取的精神。這讓我一直不願相信，他真的離開了我們。

時空交錯的奇遇

我第一次見到霍金教授是二○○六年。當時我在北京讀研究生，霍金教授到北京參加國際弦理論會議。後來我才知道，霍金教授同年訪問了香港科技大學。十年後，我也來到香港科技大學工作。時空在這裏發生了一次交錯。

我在加拿大做博士後研究時，與劍橋大學的霍金學者陳新剛博士合作。當時與陳博士打越洋電話討論研究課題，經常聽到電話那端有像傳真機一樣的滴滴答答的聲音。陳博士解釋說，他的辦公室在霍金教授辦公室隔壁。這聲音正是霍金操作電腦發出的。沒想到幾年後，我到劍橋大學接替了陳博士的職位，坐到了同一個辦公室。在滴答聲，和霍金教授有意無意發出的簡單音調中，度過了一年多的時光。

一年前，霍金教授通過全息投影技術「訪問」了香港科學園。當時我接到了邀請，不過想到自己曾與霍金教授共事，而學院只有兩人能參加，就把機會讓給了別人。想不到，因此錯過了與霍金教授「見」最後一面的機會。

沉湎往事，「當時只道是尋常」。如今，霍金教授已駕他的輪椅西去。但他的思想，卻超越了時代，會一直伴隨人類科學共同前行。

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