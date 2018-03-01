霍金與「美學逃亡」　（潘耀明）

霍金逝世，我特地找來二○○六年我負責明窗出版社時，從日本購來中文版權的《漫畫霍金》（紀念本）①。作者是鴇巢直樹先生。

作者把霍金的生平遭遇及主要學說，以漫畫形式來表達，特別是他的科學論點。

過去，霍金著作的普及本《時間簡史》，「雖暢銷，讀者卻未能暢讀。」（余光中語）用漫畫來表達，談何容易。

結果作者做到了。我重新把這本漫畫再讀一遍，仍然趣味盎然。

這本漫畫的結尾，佔了兩頁版面，坐在輪椅上、仰之彌高的霍金，身邊有一座天文望遠鏡，置身滿天星斗的睿智的科學家，展現了他一貫的天真而弔詭的笑容。星光燦爛的夜空中，打出四行字：

輪椅上的天才，

史蒂芬．霍金，

他的思路比我們活躍，

他飛馳在宇宙的空間裏。

每個人的一生中，都要面對各種逆境，大致是自身的逆境和外來加予的逆 境─對一個寫作人來說，按高行健的說法，是來自政治和商業干預的無形之手；霍金來自身體的缺憾是全方位的，他患上漸凍人症─肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis）。那時他才二十歲出頭，風華正茂，權威的醫生在化驗報告中，判他只有二、三年的壽命。

在與他相濡以沫的妻子的鼓勵下，他終於克服心魔，重新燃起熊熊的生命之火，讓他的全部身心飛馳在宇宙的星空，成為「一個能夠真正在宇宙中逍遙（unimpeded）、馳騁的人。」②

霍金神馳九閡，力求在有限的生命延展出無限空間。他撇脫死神的逼迫，多活了半個世紀。

這是生命中的一個「奇點」。

從美學的角度而言，套用劉再復的話，也許可以說是「美學逃亡」③成功的例子。劉再復為了摒棄外來環境的影響，「贏得對時間進行精神價值創造而逃亡」；霍金為了解脫自身逆境，他寄情於宇宙星空，也是精神上的另一種逃亡。

霍金和劉再復在各自的逃亡中，創造了科學價值和知識價值。

換言之，他們都戰勝了逆境。一個在物理領域創造了卓越的業績，一個在逃亡中贏得創作的豐收，同樣啟迪了人心。

我不禁聯想起羅曼．羅蘭筆下的克利斯朵夫。克利斯朵夫不停地在經歷磨難，在接受磨難；而且永遠在黑暗的生活裏追尋藝術的光與熱和真理，他有一股不屈不撓的活力，他說：

……藝術不應當成為幻想，而應當是真理！真理！睜大眼睛，從所有的空隙裏吸取生命底強有力的氣息，看見世界萬物底真面目，正視人間的苦難─然後放聲大笑！

這是偉大的生活態度，永遠不屈服於環境，永遠開拓新的生活，矢志追求真理，若合霍金所說的：「一息若存，希望不滅。」④

①鴇巢直樹：《漫畫霍金》（紀念本），明窗出版社有限公司，二○○六年六月

②余珍珠：〈霍金曾為「超人」之死流淚─霍金女兒談父親〉，本刊二○○六年七月號

③江迅、袁瑋婧、駱丹：〈精神流浪漢逆境中昇華〉，《亞洲周刊》，二○一八年三月十一日

④潘國駒：〈從霍金七十五歲壽辰感言到劍橋成功之道〉，本刊二○一七年十一月號

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