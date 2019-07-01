青史他年有定評──關於《陳克文日記》回應的一點補充（梁基永）

《陳克文日記》（下稱《日記》）自出版之後，引起史學界的關注，由於牽涉重要史事，多與汪精衛南京政權有關，遂引起汪精衛家屬的反響，汪先生的外孫女，何重嘉女士撰寫了一篇讀後回應，由筆者翻譯並修改後，發表於《明報月刊》今年三月號上，同時亦由陳克文先生之公子，陳方正教授撰寫一文作為回覆。

筆者並非汪氏或何氏親屬，執筆寫此文，乃因為文獻學專業的關係，覺得史料之提供，須以真實為第一要務，故不憚饒舌在此奉覆。筆者僅將陳教授回應文章大意總結如下，陳教授指出，陳克文其實與汪家關係頗深，即使是汪夫人陳璧君戰後在獄中時期，仍然與陳克文有通信，並附上信函影印本以佐證。至於何女士所指出的，《日記》中的多處不實之詞，如陳璧君是否在獄中已經因「針藥成癮，變成一個瘋婆子」、汪家在南京的住處地址問題、汪精衛長子汪文嬰的出獄時間問題等，陳教授則以「未必不可能」諸說予以解釋。何女士的文章，曾經引用了多種當時報刊登載的史料予以反駁，《明月》將其刪節，現謹將其中重要部分予以重新附上並作補充，讓讀者分辨。

汪文嬰出獄時間、汪家居所之疑

陳教授指出的諸多疑點，皆以「或許有可能」作辯，例如，汪長子汪文嬰的出獄時間，《日記》中說陳克文在一九四七年七月二十一日已經見到獲釋的汪文嬰。然而，根據《申報》同年八月一日刊載的消息：「本報南京卅一日電，汪逆精衛之子汪文嬰，已於卅日假釋出獄」，《申報》不同於其他小報，乃當年最有影響力的大報之一，今日仍被學界奉為信史。汪文嬰三十日獲釋，記者在後日已將此事見報，可知《申報》記者採訪之準確與及時，何況此種消息，均有法庭或監獄正式手續，非平常拘留可比，試問陳克文何以在十日前就在監獄外「見」到了汪文嬰呢？

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