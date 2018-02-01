饒公與文學館藏　（潘耀明）

哲人其萎，本刊又一位顧問遽逝！饒公以一百零一歲羽化登仙，海內外華人社會及文化學術界同表悼念。

饒公生前，曾撰寫一篇提綱挈領的文章：〈中國夢當有文化作為〉。饒公在這篇文章指出：「現在都在說中國夢，作為一個文化研究者，我的夢想就是中華文化的復興。文化復興是民族復興的題中之義，甚至在相當意義上說，民族的復興即是文化的復興。」①

眼下對「中國夢」的企求，大都墨於硬件部分，我們的強國夢，是對於經濟、軍力而言。至於文化，卻墨不多。饒公高屋建瓴，是兼具大智慧、國際視野的學問家，他認為「中華文化的復興」才是「民族復興」的「題中之義」，是國家唯茲唯大的事！

饒公在這篇文章還舉例予以說明：「我的好友法國人戴密微先生多次說，他很後悔花去太多精力於佛學，他發覺中國文學資產的豐富，世界上罕有可與倫比。」

可見在饒公眼中，中國傳統文學，可以睥睨世界。

丹麥不過是小國，因有安徒生而成為文學的泱泱大國，中國如果沒有包括《紅樓夢》的四大小說，除了是人口大國、甚至是眼下的軍事、經濟大國，在精神領域，相信將是一片空白。

文化是一個國家的軟實力，是屬於精神層面的東西，文學是文化的靈魂、原動力。

以香港為例，無疑是國際大都會，但比之紐約、倫敦、巴黎、東京等，僅屬於國際大商會而已，而後者兼具國際文化大都會。無他，我們的政府及官員，一直漠視文化，特別是文學的作用。

十多年前，香港作家聯會牽頭，由三十多位學者、作家、知名社會人士聯合倡議建立文學館藏，饒公也挺身而出，參與聯署，政府卻無動於衷，其中發起人包括饒公，著名學者羅烈、何沛雄，著名作家也斯、海辛，香港作家聯會創會人曾敏之，報人甘豐穗等人已經先後去世。正是言者諄諄，聽者藐藐，這個建議如石沉大海，一直得不到有關當局的積極回應。

最近多個文學社團致函西九文化區管理局董事局唐英年主席，並向他提交〈在西九文化區設立香港文學館藏的倡議書〉，〈倡議書〉指出：

「設立香港文學館藏，是香港文學界多年來的願望。香港作家聯會於二○○四年便率先發起聯署，三十多位文化界名人碩彥共同倡議籌建文學館。六年過去了，我們的願望依然只是願望，未得到當局任何實質的回應。二○○九年，文學界曾掀起新一輪風潮，倡議建立文學館的呼聲此起彼伏。同年八月，『作聯』又聯同香港城市大學中國文化中心、《明報月刊》、《香港文學》，合辦『倡議建立香港文學館』座談會，且得到各方熱烈的響應。如今，香港文學需要『館藏』已經成了文學界的共識，也是許許多多香港市民的共同心聲。

「我們始終相信，香港文學館藏的建立，有利於促進中國的優秀文學傳統及與西方文學的交流。香港具有自由的創作空間，而且有中西文化交匯的區域優勢，實在應該充分利用此有利條件，促進中國文學與世界文學的交流與接軌。香港具備條件邀集國際著名文學家來港駐足、交流文學，設立文學館，更有利於舉辦此一有國際影響意義的活動，同時有助於香港奠定區內華文文學交流中心的地位。」

饒公在悼念季羨林的輓詩中，曾有「乍聞乘化重悲憂」②，意喻「悲老成之凋謝，而憂來者之難繼。」季羨林等大家先後去世，不能不令人憂慮後繼無人！

今天饒公也走了，他的遺願仍然成空，那些掌有生殺大權的當政者情何以堪?!

注：

①饒宗頤：〈中國夢當有文化作為〉，饒宗頤於二○一三年八月二十七日在「中華國學論壇」上的致辭

②饒宗頤：〈乍聞乘化重悲憂〉，本刊二○○九年八月號

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