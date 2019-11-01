香港大專院校面對史無前例的危機（文灼非）

本欄上月以〈大學校園容不下一張安靜的書桌〉為題，談了九、十月筆者對各大院校應對反修例風波學生運動的觀察，建議大學生多用文鬥，不要武鬥，想不到來到十一月，事態發展到了非常險峻的地步，本文執筆時香港理工大學的危機仍未解決，全城關注。

局勢的激化源於一位科大學生周梓樂的墮樓事件。十一月四日凌晨，警察在將軍澳尚德邨及廣明苑一帶執行驅散行動，周梓樂從附近停車場的三樓跌下二樓重傷，延至十一月八日不治。不計以自殺抗議及其他未能證實的事件，周同學是首位於反修例警民衝突現場受傷後去世的人。原本相對平靜的科大校園，在畢業典禮史維校長讀出周同學的死訊後，學生悲憤交集，校園秩序開始失控，畢業典禮部分被迫結束，也出現本地生與內地生的肢體衝突，這是我數月前在本欄警惕不希望見到的局面。由於局勢動盪，校園再不是安全的地方，很多內地生陸續撤離，返回內地暫避。本地學生與示威者為了發洩對周同學逝世的怨憤，在校園內肆意破壞設施及美心集團的餐廳。

二號橋的衝突

示威者在十一月中旬發起大規模的三罷行動，幾個大學校園成為重要戰略據點，其中以香港中文大學的二號橋最矚目。連接中大與科學園的這道橋，位於校園一個不起眼的偏僻位置，但由於橋下就是繁忙的吐露港公路，示威者往下投擲物件並派人攔路，整條新界東的交通大動脈便癱瘓。當警察到二號橋與示威者對峙，爆發了幾天的激烈對抗。

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