馬哈蒂爾執政站得住腳？（曾淵滄）

二○一八年五月十日，馬來西亞變天，過去曾經當過二十二年首相的馬哈蒂爾重新上台執政當首相。馬哈蒂爾現年九十三歲，相信是目前全世界年紀最大的民選首相、總理。

馬哈蒂爾一上台，馬上講了一些令人震驚的話，這包括：取消吉隆坡至新加坡的高鐵，馬來西亞供水給新加坡的水價要加價十倍，停建由吉隆坡往馬來半島東部的關丹、吉蘭丹、登嘉樓的鐵路，不許中國地產商碧桂園在馬來西亞南部開發的「森林城市」項目賣給外國人，也不發簽證給買了樓的外國人……

不少傳媒都以馬來西亞反中國、反一帶一路、刁難新加坡為大標題。不過，相當有趣而且很重要的一項觀察是，馬哈蒂爾上述所說的一切，都是其向記者說的，不是向李克強、習近平、李顯龍說。

有什麼不一樣？有！向記者說的一切，與特朗普在社交媒體「推特」寫東西是同樣的效果。也就是說這只是公開放風，還未成為定案。

隨時推翻一個小政黨領袖

馬來西亞變天令全世界都留意，因為所推翻的政權是一個從一九五七年獨立就開始執政長達六十一年的國民陣線。這一回過去六十一年當反對黨的數個政黨聯合起來，組成一個聯盟，稱為「希望聯盟」，終於在五月十日馬來西亞的國會選舉中擊敗執政逾六十年的國民陣線，但是，希望聯盟取得的國會席位只是勉強過半數，不算十分穩定。馬來西亞國會有二百二十二個席位，希望聯盟共取得一百一十三個議席。希望聯盟內有四個加盟政黨，其中公正黨取得四十九個議席，民主行動黨取得四十二個議席，誠信黨取得十個議席，馬哈蒂爾自己領導的新政黨土著團結黨只得到十二個議席。

土著團結黨在聯合政府中只是一個小政黨。希望聯盟之所以推舉馬哈蒂爾為首相，理由是整個希望聯盟中的人，只有馬哈蒂爾曾經當過首相，而且是當過二十二年首相的人，有豐富經驗，也有足夠的條件贏取馬來西亞人民的信心。要變天的確不容易，在民選政治中，要選民相信一個從來未執政過的政黨能夠成功執政，取代過去執政六十一年的政黨的確不容易。

今日的馬哈蒂爾只是一個小政黨的領袖，聯合政府中的其他政黨隨時會推翻他，而整個聯合政府所擁有的席位也只佔國會總議席的百分之五十點九。因此，馬哈蒂爾目前最重要的工作就是努力「唱衰」前政府，指前政府好大喜功、亂花錢，導致國債驚人，同時繼續玩弄種族政治，爭取土著支持。

（作者為財經評論員。）

文章回應

回應