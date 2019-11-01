馬照跑 股照炒 動亂依舊（曾淵滄）

香港局勢動亂已經持續五個多月，一連兩季的經濟增長率都呈負值，估計全年的經濟增長率也會是負數。香港正式進入經濟衰退，受打擊最大的行業自然是旅遊、零售、飲食等消費行業，海外的旅客大量減少。在海外，任何人看電視新聞，全是一片火海的動亂鏡頭，他們得到的印象是全香港正處於連連不斷的暴動、打鬥中，有多少人看到這樣的鏡頭還會選擇到香港旅遊？世界這麼大，何必冒險到香港旅遊？一些國家更主動發出針對香港的旅遊警示，不少香港人也收到來自海外親友的慰問，他們於海外的親友都以為全香港七百萬人每天都生活在恐慌、暴動中。

商店與股市照常營業

實際上，香港每天的動亂只發生在局部地區，其他地區的人生活如常，部分地區發生動亂的時間相當短，示威者以「快閃」方式，流動式地在不同地區示威一小段時間，之後馬上乘地鐵到另一地區示威。一些遠離地鐵站的地區至今沒有出現示威，也沒有被破壞，這些地區的餐飲業生意非常好，多數香港人似乎摸到一套安全的生活方式。

因此，在沒有動亂的地區，商店照常營業，餐廳照常做生意。迪士尼樂園、海洋公園也照常營業，旅客少了，玩遊戲不必排隊，倒也吸引了一些明白香港現況的旅客。

香港是國際金融中心，每一天，不論社會動亂局勢如何，股市照常營業。今時今日，買賣股票已不再需要親身到證券行，所有的交易都在網上進行，銀行資金的進出也一切正常。市場曾有數次傳出謠言說香港特區政府將控制資金流出，每一次謠言出現時，政府都很快出來澄清謠言，也許製造謠言的人是利用謠言在金融市場進行炒作，沽空股市及港元匯率……

比較之下，香港股市表現不佳，但並沒有出現崩盤的現象，恒生指數離今年發生動亂前的高位也只有十多百分率的差距。樓價的跌幅更小，近幾個星期更因為特區政府放寬按揭保險而上升。美國股市連創歷史新高，對香港股市也帶來正面影響，目前港股中已有一大堆企業來自中國內地，這些企業的營業收入也可能百分百來自中國內地，中美貿易戰使中國政府努力推動內銷市場，盈利創新高，股價也創新高。

另外，賭馬的活動依然暢旺，交通也許不便，到馬場賭馬的人可能少了，但馬迷依然可以通過其他方式投注，的確是馬照跑，股照炒而動亂依舊。

（作者為財經評論員。）

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