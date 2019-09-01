高舉中華文化旗幟的華人（潘耀明）

「第三屆旅居文化國際論壇」今年九月四日於菲律賓馬尼拉舉行。

在菲律賓舉辦「旅居文化國際論壇」的念頭，很早便在我的心目中萌芽，機緣巧合的是，今年五月我在北京遇到菲華歷史博物館館長施吟青女士。我是第一次知道菲律賓有一個這樣的博物館。我便構想「第三屆旅居文化國際論壇」放在菲律賓，並擬了論壇的主題：「千島之國與華人文化足跡」。

菲律賓是家鄉閩南人移居最多的國度，上世紀二十年代，千千萬萬像老父一樣的閩南人，含淚離開一貧如洗的家鄉，遠涉重洋去尋生計。我在「第三屆旅居文化國際論壇」的開幕致辭談到這屆旅居文化國際論壇的旨趣──

我們第三屆「旅居文化國際論壇」落籍美麗千島之國的菲律賓。今屆的主題是「千島之國與華人文化足跡」，是有特別的意義。我的父親與千千萬萬的同輩人，早年因生活所迫，離鄉別井，飄洋渡海跑到這裏尋找生計。

老華僑雖然讀書不多，甚至像一介文盲的父親，他們深諳「家儉則興，人勤則健，能勤能儉，永不貧賤」①的道理，他們有一個共同的特點和心性：「過番」不是來享受，而是來賺錢養家，福蔭鄉梓後代的，所以他們都是死命幹活，省吃儉用，整個心思都放在家鄉和下一代身上。老父十二歲開始，遠涉菲律賓。僑居菲島近四分之三世紀的他有一句口頭禪：「我是喝家鄉的水長大的。」

誠然，在父親的身上流淌華胄的血，他像其他老華僑一樣，雖入籍外國，卻念念不忘家鄉的山山水水，那是他們的根。像其他老一輩華人一樣，父親從年輕到老去，不帶走什麼，卻遺下許多許多─僑居地經濟社會的發展，有他們的一份血汗；家鄉的興旺，有他們一份貢獻！

我的父親和父輩這一代海外華人，只是一群小人物，他們沒有建立什麼豐功偉績，只是一個愛鄉愛國的腳踏實地、勤勤奮奮的平常人，從現代社會的商品價值來衡量，他們是落伍於時代的人，他們沒有像時人那樣急功近利，但我敢說，他們是一群有着美麗品質的人。正如法國著名作家薩特所說：「美的價值就是以某種方式包含着倫理的東西，並必定把它表現出來。」

這次旅居文化國際論壇，除了一整天的學術研討會之外，其主要的活動之一是參觀菲華歷史博物館、唐人街、華人墓場及華人百年老店等，並瞻仰了有華人血統的菲律賓國父黎薩、菲律賓華僑抗日紀念館先烈等人文景點。

與「第二屆旅居文化國際論壇」的舉辦地點馬來西亞一樣，我們發現中華文化這盞飄搖煢煢的薪火，在這些華人的僑居地得到真正承傳，其中包括華人的生活習慣、宗祠文化、飲食文化甚至華校的教育文化，都是源自歷史悠久、根深葉茂的中華文化，生生不息。

誠然，中華文化是通過移居的華僑帶到異國，在那裏生根發芽的。反觀我們的原居地，很多傳統文化在歷次運動中，受到打壓、衝擊、甚至清洗，已經奄奄一息了。

華人在異國不免受到種種不合理的待遇，包括菲化政策──華人即使入了菲籍，均不能經營零售店等等，甚至早年被目為弱國人而備受歧視，所以他們都有一個強國夢，從孫中山以迄的中國每次民族自強運動，他們都出錢出力，傾囊支持。這次在菲律賓，我們所到之處，都可以感覺到這種強烈的愛國情緒。在這裏，任何重要的場合都要奏中菲兩國國歌，這是我在其他地方見不到的。這也是菲律賓華人的獨特文化。

對於在異國高舉中華文化旗幟的華人，對我們這些來自原居地的文友能不為之肅然起敬?!

注：

①出自曾國藩的家訓

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