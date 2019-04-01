特輯：白先勇簡介、姚煒簡介、〈金大班的最後一夜〉概述

白先勇簡介

1937年出生於廣西桂林。台大外文系畢業，愛荷華大學「作家工作室」（Writer’s Workshop）文學創作碩士。

白先勇為北伐抗戰名將白崇禧之子，幼年居住於南寧、桂林，1944年逃難至重慶。抗戰勝利後曾移居南京、上海、漢口、廣州。1949年遷居香港，1952年來台與父母團聚。1963年赴美留學、定居，1965年獲碩士學位，赴加州大學聖芭芭拉分校東亞語言文化系任教中國語言文學，1994年退休。1997年加州大學聖芭芭拉分校圖書館成立「白先勇資料特藏室」，收錄一生作品的各國譯本、相關資料與手稿。

白先勇著作豐富，面向多元，有短篇小說集《寂寞的十七歲》、《臺北人》、《紐約客》，長篇小說《孽子》，散文集《驀然回首》、《明星咖啡館》、《第六隻手指》、《樹猶如此》，舞台劇劇本《遊園驚夢》、電影劇本《金大班的最後一夜》、《玉卿嫂》、《孤戀花》、《最後的貴族》等。兩岸均已出版「白先勇作品集」。

加大退休後，投入愛滋防治的公益活動和崑曲藝術的復興事業，製作青春版《牡丹亭》巡迴兩岸、美國、歐洲，獲得廣大回響。從「現代文學傳燈人」，成為「傳統戲曲傳教士」。

2011年開始致力整理父親白崇禧的傳記，2012年出版《父親與民國：白崇禧將軍身影集》，在兩岸三地與歐美漢學界，都受到重視與關注，2014年出版《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》，整理白崇禧將軍來台最新史料與口述採訪紀實。

2014年在台灣大學開設《紅樓夢》導讀通識課程三個學期，將畢生對《紅樓夢》的鑽研體會，傾囊相授學子，深受兩岸學生歡迎。後出版《白先勇細說紅樓夢》，策劃編纂《正本清源說紅樓》。

姚煒簡介

香港演員、歌手、生於上海，從小愛好唱歌。18歲時，受歌唱老師讚許賞識，而臨時為請病假的歌手登台代唱，從此引起回響，開啟演藝之路。姚煒歌而優則演，於1978年簽約香港無綫電視，在《勢不兩立》中的豪門怨婦角色，奠定了她在演藝圈的地位。姚煒最受矚目的代表作是受邀到台灣，參與知名作家白先勇小說改編而成的電影《金大班的最後一夜》，擔任劇中女主角金兆麗，以精湛的演技，塑造了嫵媚綽約、成熟大氣的舞廳大班，得到極佳的評價，至今仍被讚譽為「永遠的金大班」。

〈金大班的最後一夜〉概述

白先勇1968年創作短篇小說〈金大班的最後一夜〉，收錄於《臺北人》，其表示〈金〉文本只用3天就寫成。故事講述女主角金兆麗擔任台北夜巴黎舞廳的舞女大班，金大班原為上海百樂門風華絕代的舞女，隨着時局變遷與歲月流逝，在風月場打滾20年的金大班已到中年，經歷多番感情波折與紅塵奔波後，其舞女生涯來到最後一夜。回望過去多年燈紅酒綠的漂泊生活，青春年華時期失去初戀對象月如、被迫打掉身上與月如的男胎、及後失去為己付出深情的癡心水手秦雄，金大班最終選擇下嫁富商陳發榮老頭。

在命運捉弄與擺布下，金大班發出慨歎：「四十歲的女人不能等。四十歲的女人沒有功夫談戀愛。四十歲的女人──連真正的男人都可以不要了。那麼，四十歲的女人到底要什麼呢？」小說最後一幕描述金大班與年輕男子跳舞，金大班迷醉地把懷念月如的情感投射於眼前年輕男子身上，回眸一瞥，往事一幕幕湧上心頭。

該小說多次被改編成電影、舞台劇與電視劇，包括由姚煒（飾金兆麗）、歐陽龍（飾盛月如）、慕思成（飾秦雄）與曹健（飾陳榮發）於1984年擔演的同名電影，電影主題曲《最後一夜》由蔡琴演唱；劉曉慶領銜主演的同名舞台劇則於2005年起在中國上演；2009年中國首播《金大班》電視劇則由范冰冰、周渝民擔演。

（本刊資料室）

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