特輯：SARS慘痛歷史正在重演（王思啟）

「沙士嗰時，百業蕭條，樓價大跌……」

「沙士嗰時，上下一心，共同抗疫……」

「沙士嗰時，社區爆發，傷亡慘重……」

「沙士嗰時，董太叫人『千祈，千祈，千祈，洗手，洗手，洗手』……」

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，無論是輿論抑或政府官員都經常將其與二○○三年的SARS疫情比較。十七年前，筆者還是個中學生，對SARS印象不深。除了記得停課了好一陣子，那段時間要經常戴口罩外，還有謝婉雯醫生的名字，和特首夫人去探訪牛頭角下邨時所穿的PPE（個人防護裝備）。董太當年的PPE有帽、眼罩、N95口罩、手套與兩層保護衣，似乎比今年二月初急症室分流站醫護的裝備更精良。

政府多次降低前線醫護裝備規格

由二月六日到三月四日，急症室分流站醫護的防護裝備指引出現過五個版本，防護裝備一再降級，N95口罩更一度在三月三日被剔出，然後一日後又再次出現在最新版的指引中。醫管局解釋箇中可能出現「內部溝通問題」，以致N95口罩一度被剔除。醫院管理局總行政經理劉家獻醫生表示，裝備降格是因應疫情發展與裝備存量等因素而決定，同時強調制定指引一定以科學為先。言猶在耳，醫管局於三月十日公布N95口罩存量只剩一個月，因此要「痛下決心」只准涉及霧化程序（例如為病人抽痰、插喉入氣管等會引致咳嗽或產生氣霧的程序）才可使用。

歸根結底，政府終於承認未能確保防護裝備的供應，因此一再降低前線醫護人員裝備的規格。如果有醫護人員因為防護裝備不足而染病，所謂「針拮到肉」就知道痛，不知道是醫護「痛」抑或「痛下決心」的管理層更「痛」？

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